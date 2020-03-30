Выезд из Москвы в период самоизоляции: кому можно и как осуществляется

С понедельника, 30 марта, в Москве ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса. Указ мэра Сергея Собянина касается абсолютно всех жителей и гостей столицы. Независимо от возраста необходимо соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только для посещения ближайшей аптеки или продуктового магазина, а также, чтобы отправиться на работу.

При этом запрет на использование личных автомобилей не вводится. Равно как и ограничения на въезд и выезд из города. В период самоизоляции всем без исключения гражданам будет доступен выезд и выезд из Москвы. По российскому законодательству ввести запрет на перемещение внутри страны может только президент. Подобных указов он не издавал.

Как же выехать из столицы с 30 по 3 апреля? Все автомобильные дороги открыты и функционируют в прежнем режиме, выезд из Москвы будет осуществлять без каких-либо ограничений. При этом москвичам стоит воздержаться от использования личных автомобилей для передвижения внутри города. В Указе мэра столицы от 28 марта это разъяснено.

- Выходить из дома можно в случае обращения за экстренной медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни, в случае следования на работу, в случае похода в ближайший к дому продуктовый магазин или аптеку, - говорится в документе.

Еще один уважительный повод для выхода из дома – это выгул домашних животных. При этом отходить от дома можно только на 100 метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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