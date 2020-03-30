Система контроля соблюдения домашнего режима в Москве: как работает и что представляет собой

В Москве начнут жестче контролировать граждан, находящихся на карантине в связи с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, когда заработает система контроля соблюдения режима изоляции.

Напомним, с 30 марта в столице введены повышенные ограничительные меры. Жителям всех возрастов запрещено покидать дома без веских оснований. Выходить можно на работу, в больницу, в ближайший магазин, выгулять собаку (рядом с домом), а также чтобы выбросить мусор. Это ограничения, а есть группы людей, для которых действует запрет:

Покидать дома в течение 14 дней нельзя вернувшимся из других стран людям, находящихся на домашнем лечении пациенты с коронавирусом, а также контактировавшим с заболевшими. У этой категории граждан есть предписание. Нарушение правил может повлечь за собой штраф. Максимальное наказание для граждан - 40 тысяч рублей - поправки в кодекс об административных правонарушениях одобрили в правительстве.

В Москве ситуацию контролировать будут с помощью "умных" систем, камеры распознают лица и уже успешно вычисляют нарушителей режима изоляции:

- По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать,- сказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Он добавил, что в Москве ждут принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу. Такие же меры, как в столице, введены в Московской области.

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал главам других регионов России взять на вооружение опыт властей Москвы и установить подобные ограничительные меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)