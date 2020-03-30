2020-03-30T13:23:52+03:00
Звезды

Лера Кудрявцева раскрыла правду о вечеринке с зараженным коронавирусом Лещенко и больным Николаевым

Телеведущая самоизолировалась в московской квартире
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера КудрявцеваЛера КудрявцеваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лера Кудрявцева была в числе приглашенных на вечеринку по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. Именно после праздника был госпитализирован в специализированную клинику в Коммунарку с подозрением на коронавирус Лев Лещенко. Позже диагноз певца подтвердился. А спустя еще несколько дней в больницу привезли Игоря Николаева. Врачи сообщили об очаговой пневмонии у композитора. Covid-19 у него не подтвердился. Меж тем, знаменитости, певшие и плясавшие на торжестве, кинулись сдавать анализы.

Лера Кудрявцева раскрыла правду о том, что же на самом деле происходило на дне рождения сестры Игоря Крутого. После того, как стало известно о заражении Льва Лещенко и болезни Игоря Николаева, телеведущая самоизолировалась в московской квартире. Также она сдала анализ на коронавирус, результаты которого должны появиться в ближайшее время.

По понятным причинам Лера не появилась в студии шоу "Звезды сошлись", которое она ведет вместе с Оскаром Кучерой. Однако присоединилась к гостям по видеосвязи. Она честно рассказала всю правду о вечеринке, на которой гуляла элита отечественного шоу-бизнеса.

"Я не тот человек, который поддается панике. Но и панибратствовать с вирусом нельзя. Я надеюсь, что все будет хорошо. На всякий случай я тест сдала. Лев Валерьянович поздравил в тот вечер Аллочку Крутую. Он быстро уехал", - заверила Кудрявцева.

По ее словам, все были осторожны в тот день. "Люди, которые были в Куршевеле, к примеру, самоизолировались и на юбилей не пришли. Все тогда ходили со спреями, но еще, конечно, без масок...", - призналась Кудрявцева о подробностях вечеринки.

Телеведущая сейчас чувствует себя хорошо и надеется, что в ближайшее время сможет увидеться с семьей. Кудрявцева призвала народ быть ответственнее.

"Настроение боевое, жду результатов тестов, которые делаются три дня. Врач, который ко мне приехал, подробно расспросил меня о симптомах и контактах, с кем я виделась, после этого взяли мазки из носа и изо рта, сказали ждать звонка. Если анализ будет положительный, то мне позвонят. Если инфекции нет, то звонить никто не будет", - резюмировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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