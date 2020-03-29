2020-03-29T18:55:02+03:00
Звезды

"Чтоб не сойти с ума": молодая жена хранит молчание о состоянии больного Игоря Николаева

Юлия Проскурякова очень переживает за мужа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова упорно хранит молчание о мужа.Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова упорно хранит молчание о мужа.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Россияне вот уже третьи сутки переживают и томятся в неведении по поводку состояния здоровья госпитализированного в Коммунарку с подозрением на коронавирус Игоря Николаева. Молодая жена композитора Юлия Проскурякова упорно хранит молчание о самочувствии автора хитов "Малиновое вино" и Дельфин и Русалка". Хотя до этого отвечала практически на каждый комментарий. Теперь же 37-летняя артистка закрыла возможность оставлять сообщения в ее блоге под двумя последними публикациями.

27 марта стало известно о госпитализации Юрия Николаева с высокой температурой в специализированную клинику в Коммунарке. 60-летний артист жаловался на плохое самочувствие, он сдал анализ на коронавирус, однако его результат до сих пор не известен. У музыканта была диагностирована очаговая пневмония. Состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Помощница народного артиста поспешила успокоить поклонников артиста, заверив, что это вполне может быть обычный грипп или ОРВИ. "Мы все люди. Мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава богу, выздоравливаем", - отметила женщина.

В свою очередь, жена знаменитости Юлия Проскурякова обратилась к публике с просьбой проявить такт и успокоиться: "Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!".

После чего особо подчеркнула, что супругу сейчас нужно отдыхать и не нервничать. "Ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем. Ни я, ни наш директор никто из нашей семьи!", - заявила Юлия.

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Надоело бояться...
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Конечно, фолловеры стали атаковать ее блог. Поначалу Проскурякова даже отвечала на комментарии. Так, на вопрос одного из подписчиков, все ли в порядке с ней и маленькой дочкой Вероникой, молодая жена Николаева заверила: "С нами все хорошо. Мы больше недели не видели Игоря. Он был в нашей московской квартире. А мы с дочкой в Подмосковье самоизолировались".

Но поток вопросов от поклонников не думал иссякать. В итоге Юлия приняла волевое решение под двумя последними фотографиями закрыть комментарии. Артистка хранит молчание о состоянии композитора. Но, судя по последнему сообщению, все мысли Проскуряковой о муже.

Чтобы хоть как-то отвлечься, она разместила забавное видео с дочерью. В ролике Вероника забавно танцует под хит группы Little Big "Uno".

"Надоело бояться... Чтоб не сойти с ума, хоть что-нибудь не про коронавирус! Давайте верить в лучшее, пусть все наладится и мы будем снова вот так беззаботно танцевать!", - подписала Проскурякова видео. Она также оставили хештеги: "выгоняем коронавирус", "коронавирус уходи", "скучаем по папе и ждем его домой".

Напомним, Игорь Николаев был в числе звездных гостей, которые в разгар пандемии коронавируса веселились на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого. Празднование обернулось кошмаром для звезд. Сначала Лев Лещенко с женой Ириной попал в больницу. 78-летнему певцу диагностировали коронавирус. А потом в Коммунарку госпитализировали и самого Николаева.

На торжестве присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса: Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова с красавцем внуком, композитор Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Александр Серов, Олег Газманов. Был и лучший друг Лещенко Владимир Винокур с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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