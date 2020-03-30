2020-03-30T14:17:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт РАН: Для победы над коронавирусом надо изолировать 75 процентов населения

Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как не заразиться и почему одни люди могу быть заразнее других
Никита НЕПРЯХИНЮлия САЛЬНИКОВА
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Для того, чтобы остановить масштабное распространение коронавируса, нужно изолировать 75 процентов населенияДля того, чтобы остановить масштабное распространение коронавируса, нужно изолировать 75 процентов населенияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Для того, чтобы остановить масштабное распространение коронавируса, нужно изолировать 75 процентов населения - об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сказал Александр Алексеевич Чепурнов, ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН. В России люди еще не до конца осознали всю опасность заболевания. И это несмотря на наглядный пример стран Европы - в Италии за несколько недель число заболевших увеличилось до рекордных показателей. На сегодня в Италии свыше 97 тысяч заболевших.

Чтобы не допустить такого же скачка новых случаев заболевания, в России уже сейчас приняли меры, чтобы остановить масштабное распространение. Москва, а следом Московская область и еще ряд регионов уже по рекомендации премьер-министра Михаила Мишустина, ввели дополнительные ограничения. Население просят соблюдать изоляцию и выходить из дома только для походов на работу, аптеку, в больницу, выгула собак и выноса мусора.

Александр Чепурнов считает, что московские меры адекватны ситуации:

- Я живу в Новосибирске, вижу, что, к сожалению, народ еще не понял всей серьезности ситуации и то, что это единственный выход.

- Как можно, находясь на улице, заразиться?

- Это если есть возможность, как у некоторых людей, выйти и погулять в лесу, или уж действительно на открытых пространствах. Да, прогулки в таком ключе могут быть целесообразны. Но в условиях города это просто невозможно реализовать, - сказал эксперт РАН.- А уж тем более работа каких-то не самых необходимых магазинов, торговых центров и т.д. Это вообще категорически невозможная вещь. Я просто сошлюсь на недавно сделанную эпидемиологическую работу, по-моему, французские эпидемиологи просчитали, что для того, чтобы вспышка пошла на убыль, необходимо, чтобы больной заражал меньше, чем одного пациента. И потом, уровень обсемененности у разных людей он разный.

- Простите, я вас перебью. Что такое за слово – обсемененность?

- Уровень вирусоносительства, который очень часто реализуется не только внутри организма. Просто дыхание больного человека выносит на улицу значительное количество вируса. И его количество может быть разное у разных людей.

- Нужно ли запрещать вообще всем выходить или вот то, что мы имеем сейчас, когда кто-то сидит, а кто-то может передвигаться, в том числе, до магазина или до работы, это тоже действенно. Полумеры или полный карантин? Как по вашему?

- Давайте на секунду вернемся к тому, с чего я начал. Необходимо, чтобы 75% населения было изолировано. Желательно – 88%. Это приводит к тому, что больной заразит меньше, чем одного человека.

Эксперт напомнил, что если вы выходите на работу, то важно не только мыть руки и носить маску, но и соблюдать гигиену рабочего места. А еще держать дистанцию желательно два метра.

Ранее профессор из Москвы заявил, что коронавирус становится менее агрессивным, это дает надежды на то, что пандемия пойдет на спад с апреля.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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