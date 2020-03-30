2020-03-30T08:46:03+03:00
Общество

Профессор из Москвы считает, что коронавирус становится менее агрессивным

Врачи считает благоприятным прогноз по завершению пандемии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новые случаи заболевания могут начать уменьшаться с апреляНовые случаи заболевания могут начать уменьшаться с апреляФото: REUTERS
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Ситуацию с распространением коронавируса в России смогут взять под контроль к концу апреля - считает заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов. Основанием так считает стал тот факт, что коронавирус уже менее агрессивный, чем в начале эпидемии. Это значит, что болезнь протекает легче, серьезные осложнения возникают в основном у тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Хотя и тут есть печальные исключения.

- Я считаю, прогноз весьма благоприятный,- сказал врач в беседе с корреспондентом РИА Новости. По его мнению, с апреля заболеваемость может пойти на спад.

Китайские ученые выдвигают другую версию - случаи заражения в мире снизятся только после октября, причем осень, по версии китайцев, станет самым непростым временем. В Китае смогли за три месяца остановить внутреннюю передачу вируса, но теперь опасаются второй волны коронавируса из-за ввозных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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