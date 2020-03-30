Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта ввел ограничения передвижения жителей по городу и сообщил об основных мерах, принимаемых в поддержку москвичей во время режима самоизоляции. По словам главы столицы, принятые правительством страны и города решения показали большую эффективность и постепенно способствуют стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Наиважнейшим пунктов в указе мэра стало введение режима домашний самоизоляции москвичей и запрет выходить жителям столицы независимо от возраста из дома без необходимости.

Мэр обозначил причины выхода из квартиры в Москве во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей. Выходить из дома можно, если вы:

- обращайтесь за экстренной или неотложной помощью или выходе из дома при прямой угрозе жизни и здоровью;

- едите на работу в случае, если на вас не распространяется Указ президента о нерабочей неделе;

- выгуливаете домашних животных на расстоянии не более ста метров от вашего места жительства или пребывания в момент изоляции;

- выносите бытовой мусор.

Чуть позже председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил предложенное введение штрафов за нарушения режима самоизоляции. Поправки в КоАП, согласно которым несоблюдающие карантин будут платить штрафы, уже рассматривает Государственная дума. Россиянам, которые не будут соблюдать правила поведения при ЧС грозят штрафы в размере 1-3 тысяч рублей, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм граждане заплатят от 15 до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении правил штраф увеличится до 150-300 тысяч, а для юридических лиц предусмотрены санкции в размере до миллиона рублей.