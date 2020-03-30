Заказать продукты, проверить здоровье и сделать уроки: восемь способов облегчить жизнь в самоизоляции с помощью интернета

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, в Москве и Московской области с 30 марта ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Людей просят не покидать дома без крайней необходимости - покупки продуктов, поездки на работу и некоторых других исключительных ситуаций. Примеру столицы следуют и другие регионы.

Как провести время на карантине с пользой и не испытывать неудобств? Чтобы россиянам было проще соблюдать меры, рекомендованные врачами, был запущен портал все.онлайн. Его создало Минкомсвязи совместно с платформой "Цифровая экономика" при поддержке крупнейших интернет-компаний.

Здесь собрана информация о коронавирусе, а также различные услуги, которые могут пригодится россиянам на карантине. На портале уже собрано более 200 сервисов и их число только растет - организаторам поступило 600 заявок на добавление новых ресурсов. Для того, чтобы пользователям было удобнее, добавлена система фильтрации.

Что можно сделать на портале?

Для жизни

Проконтролировать здоровье

Пожалуй, самый актуальный пункт сегодня. Через портал все.онлайн можно пообщаться с врачом, получить совет по профилактике или консультацию, не выходя из дома благодаря сервисам телемедицины. Здесь же можно обратиться к ветеринару, если у вас вызывает беспокойство здоровье питомца.

Заказать продукты на дом

Да, режим самоизоляции разрешает ходить в ближайший магазин за продуктами. Но тем не менее, врачи настоятельно рекомендуют по возможности максимально ограничивать контакты в эту неделю. Поэтому предпочтительнее все же заказать доставку - оформить ее можно как себе, так и пожилым родителям или соседеям.

Перемещаться по городу безопасно или отправить посылку

Чтобы избежать общественного транспорта, можно использовать каршеринг или такси. Главное - даже в этом случае не забывайте протереть антисептиком или антибактериальными салфетками руки после руля или салона автомобиля.

Кстати, введенные в Москве и Подмосковье меры не предусматривают ограничение движения личного, служебного или специального транспорта. Но юрист пояснил kp.ru, что причины, по которым стоит садиться за руль должны быть такие же, как и на выход из дома. То есть, использовать машину стоит для поездок на работу, в продуктовый магазин или аптеку.

Для работы

Организовать работу дистанционно

Многие офисные, да и не только, работники перешли на “удаленку” еще в середине марта. На портале всем.онлайн собрали сервисы, которые помогут сохранить продуктивность вне офиса и скоординировать команду. А те, кто остался без заработка, смогут найти здесь варианты подработки.

Повысить квалификацию

Те сотрудники, которых отправили на нерабочую неделю, тоже могут не терять времени даром. Ведь карантин пройдет, а новые знания и навыки останутся! Как и потребность рынка труда в квалифицированных специалистах. С помощью ресурсов, собранных на всем.онлайн можно освоить английский язык, бухгалтерию, основы программирования, повысить квалификацию. Здесь есть видеоуроки и вебинары, профессиональная литература. Кстати, многие обучающие сервисы приняли решение предоставить всем пользователям бесплатный доступ на время карантина.

Для семьи

Помочь ребенку с уроками

ЕГЭ в России хоть и перенесли, но не отменили! https://www.kp.ru/online/news/3812837/ А до 8 июня времени не так много, как кажется. Онлайн-сервисы помогут не отстать от программы, подтянуть проблемные предметы и подготовиться к выпускным экзаменам.

Для отдыха

Посмотреть любимые фильмы и сериалы, документалки о культуре, послушать музыку или почитать книги

Самое время наверстывать все то, на что так не хватало времени в трудовые будни. Прочитать давно отложенную книгу, посмотреть сериал, который все обсуждают, или в сотый раз посмеяться над любимой комедией. Почему нет? Ведь хорошее настроение - тоже залог здоровья.

Заняться спортом

Сейчас как никогда важно следить за здоровьем и поддерживать иммунитет. Сидя в четырех стенах это не так-то просто! Минздрав рекомендует: старайтесь хотя бы меньше сидеть, а больше стоять и ходить. А еще лучше - делайте упражнения и занимайтесь спортом. В этом вам помогут видеоинструкции на все.онлайн.