2020-03-30T19:46:11+03:00
Звезды

"Это ошибка": Джиган и Оксана Самойлова не собираются продавать свой дом за 140 миллионов

Объявление о продаже особняка рэпера оказалось фейком [эксклюзив kp.ru]
Дмитрий БУРДАНОВ
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Свой "дом мечты" Джиган и Оксана Самойлова приобрели в прошлом годуСвой "дом мечты" Джиган и Оксана Самойлова приобрели в прошлом годуФото: Евгения ГУСЕВА
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О том, что Джиган и Оксана Самойлова собираются разводиться и делить имущество, всерьез заговорили, когда на сайте агентства элитной недвижимости появилось объявление о продаже особняка семьи рэпера в закрытом поселке Шато Соверен. Фотографии роскошных интерьеров в золоте, лепнине и мраморе позволили публике во всех деталях разглядеть семейное гнездышко с множеством спален, хамамом и собственным кинотеатром.

Однако, продавать его пара не собирается.

- Этот объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми, - рассказал kp.ru агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье. - Объявление появилось на сайте посредника по ошибке - видимо, они не отслеживают актуальность информации. Этот дом совершенно точно не продается, объявление старое.

Напомним, свой "дом мечты", который Джиган и Оксана Самойлова приобрели в прошлом году, они искали довольно долго.

- Мы купили его спустя два года поисков и разочарований, - призналась тогда жена рэпера своим подписчикам в Инстаграме. - Нашли тот самый - именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, бездонная яма того, что нам надо в дом.

В трехэтажных хоромах площадью 750 квадратных метров - четыре спальни, хамам, внушительная гардеробная, бассейн и даже кинотеатр. На территории расположена детская площадка, барбекю, а также отдельно стоящий коттедж для прислуги площадью 250 квадратных метров. Джиган с женой купили его за 199 миллионов, однако в нынешнем ошибочном объявлении особняк выставлен уже за 139.

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Оксана Самойлова и рэпер Джиган выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье
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ИСТОЧНИК KP.RU

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