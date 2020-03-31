Бывшая жена Бондарчука показала Ветлицкую с челкой продавщицы

Когда-то певица Наталья Ветлицкая была секс-символом 90-х. Стильная, сексуальная, с неподражаемым низким тембром голоса, артистка производила магическое впечатление на публику. В то время она слыла большой модницей, а на светских тусовках часто появлялась в компании лучшей подруги Светланой Бондарчук. На днях бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала в блоге раритетное фото.

Светлана Бондарчук много лет назад снялась в клипе "Посмотри в глаза". Эта песня стала визитной карточкой Натальи Ветлицкой. С тех пор женщины неразлучны. Они часто появлялись вместе на разных тусовках. В блоге Бондарчук разместила редкое фото с певицей в компании одного из основателей и солиста группы "А Студио" Батырхана Шукенова. Кадр сделан в начале 90-х.

"Это было так давно, но я помню все до мелочей. Как собиралась, выбирала наряд, была очень не уверена в себе, о чем говорили и как в результате было легко и весело. Алла Борисовна снимала «Рождественские встречи» в середине декабря 1991 года. Две недели назад я родила сына Сережу, и это первый мой выход в свет на съемку программы", - написала бывшая жена режиссера.

По ее словам, это было удивительное время перемен. Она, Наталья и Батырхан были очень близки. "Мы все почти дети на этой фотографии, счастливые и свободные. У меня большой архив фотографий , я всегда любила фотографировать и фотографироваться. Наверное сейчас время этих фотографий", - сообщила Бондарчук.

Публику снимок очень растрогал. Особенно много теплых слов фолловеры выказали в адрес Батырхана. К сожалению, артиста уже нет в живых. Он скончался в 2015 году от инфаркта на 53-м году жизни. Его уход стал настоящим ударом как для его коллег-музыкантов, так и для многомиллионной армии поклонников.

a030aa Это было так давно, но я помню все до мелочей

Многим также понравилось то, как выглядела Светлана. Она на снимке действительно очень юная. Ей всего 23 года.

А вот по Ветлицкой фолловеры опять прошлись, раскритиковав ее внешний вид. Кому-то показалась, что красавица выглядит старше своих лет, кому-то не понравился ее наряд. Одна из поклонниц написала: "У Ветлицкой челка продавщицы".

К слову, в последнее время Наталью действительно критикуют за наряды и прическу. Вернувшись на сцену, исполнительница хитов "Лунный кот" и "Душа" покрасила свои белокурые локоны в розовый цвет, да и наряды выбирает, мягко говоря, странные.

"Не надо въезжать на сцену на слишком старой кляче. Мой совет: а может быть, предстать в образе не молодушки в короткой юбке, а зрелой, опытной дамы, роскошной дивы в длинном платье в пол? Задача перед ней стоит непростая - «изобрести» себя заново", - отзывался о Ветлицкой модный критик Александр Васильев.

По его словам, сейчас фамилия Натальи молодому поколению не говорит ничего. "Для того, чтобы к ней потянулся новый зритель, возник интерес, Наталье нужен не только обновленный гардероб, но и новые хиты. Не факт, что она снова сможет взойти на пьедестал. Не могу сказать, что в 90-е она была звездой первой величины. Помню клип Федора Бондарчука с ее участием «Посмотри в глаза». Ну вот и все, собственно говоря. Она была хорошенькая, молоденькая, яркая, но одна из многих представительниц целой когорты звезд 90-х... ", - резюмировал эксперт.