Оставшаяся без денег Наталья Ветлицкая решилась на отчаянный шаг

Наталья Ветлицкая, кажется, всю свою жизнь, купалась в роскоши. Артистка много лет была окружена вниманием богатых ухажеров и поклонников. Глядя на эффектную певицу, сложно представить, что в ее жизни был период, когда она в прямом смысле голодала. Однажды звезде даже пришлось решиться на кражу.

В 90-е, несмотря на популярность, Наталья Ветлицкая испытывала серьезные финансовые трудности. "У меня были голодные времена. Денег вообще не было. Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива, сдала их. Зашла в универсам и купила омерзительные, просто чудовищные сосиски, пакет молока и буханку хлеба", - разоткровенничалась певица в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Однако сразу поняла, что съесть все это не сможет. И тогда исполнительница хита "Посмотри в глаза" решилась на отчаянный шаг. "Там была аджика. Я решила, что с ней смогу проглотить эти сосиски. Она стоила 55 копеек, но мне не хватало денег. Я схватила баночку, спрятала ее и вынесла", - призналась артистка.

vecherniy_urgant Певица Наталья Ветлицкая рассказала о своем возвращении на эстраду

По ее словам, это было единственный раз в жизни, когда она прибегла к воровству и больше этим никогда не занималась. Сейчас 55-летняя Ветлицкая может покупать все, что захочет.

Звезда 90-х без ложной скромности также заявила, что все мужчины, которые работали с ней, затем добивались успеха. "Я дико фартовая. Всем мужчинам приносила удачу, они со мной взлетали в высоту", - рассказала вокалистка.

Официально Наталья Ветлицкая была замужем четыре раза. Недавно она рассказывала об отношениях с первым супругом. Композитор Павел Смеян жестоко избивал ее, а один раз даже пытался убить. Ветлицкая призналась, что долгие годы после разрыва с супругом боялась выходить на улицу. Она думала, что Смеян следит за ней. Музыкант снился ей в кошмарах на протяжении 20 лет. Однажды мужчина ей позвонил и попросил о встрече. "Ему нужно было мое прощение, я его простила и отпустила", - поведала певица.

В 2009 году Павел умер от рака поджелудочной железы.