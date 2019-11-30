Оставшаяся без денег Наталья Ветлицкая решилась на отчаянный шаг
Наталья Ветлицкая, кажется, всю свою жизнь, купалась в роскоши. Артистка много лет была окружена вниманием богатых ухажеров и поклонников. Глядя на эффектную певицу, сложно представить, что в ее жизни был период, когда она в прямом смысле голодала. Однажды звезде даже пришлось решиться на кражу.
В 90-е, несмотря на популярность, Наталья Ветлицкая испытывала серьезные финансовые трудности. "У меня были голодные времена. Денег вообще не было. Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива, сдала их. Зашла в универсам и купила омерзительные, просто чудовищные сосиски, пакет молока и буханку хлеба", - разоткровенничалась певица в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Однако сразу поняла, что съесть все это не сможет. И тогда исполнительница хита "Посмотри в глаза" решилась на отчаянный шаг. "Там была аджика. Я решила, что с ней смогу проглотить эти сосиски. Она стоила 55 копеек, но мне не хватало денег. Я схватила баночку, спрятала ее и вынесла", - призналась артистка.
По ее словам, это было единственный раз в жизни, когда она прибегла к воровству и больше этим никогда не занималась. Сейчас 55-летняя Ветлицкая может покупать все, что захочет.
Звезда 90-х без ложной скромности также заявила, что все мужчины, которые работали с ней, затем добивались успеха. "Я дико фартовая. Всем мужчинам приносила удачу, они со мной взлетали в высоту", - рассказала вокалистка.
Официально Наталья Ветлицкая была замужем четыре раза. Недавно она рассказывала об отношениях с первым супругом. Композитор Павел Смеян жестоко избивал ее, а один раз даже пытался убить. Ветлицкая призналась, что долгие годы после разрыва с супругом боялась выходить на улицу. Она думала, что Смеян следит за ней. Музыкант снился ей в кошмарах на протяжении 20 лет. Однажды мужчина ей позвонил и попросил о встрече. "Ему нужно было мое прощение, я его простила и отпустила", - поведала певица.
В 2009 году Павел умер от рака поджелудочной железы.
Новая жизнь Ветлицкой.Продает дома и медитирует. Самая сексуальная звезда эстрады 90-х спряталась от посторонних глаз в Испании. Наталье Ветлицкой - стукнуло 55!
ИСТОЧНИК KP.RU