Наталья Ветлицкая сделала заявление о своей болезни

Наталья Ветлицкая больше 15 лет живет в Испании. В разгар пандемии коронавируса певица старается тщательно следить за здоровьем, однако на днях слегла с высокой температурой и кашлем.

Наталья Ветлицкая разместила в блоге обращение к поклонником, в котором подробно рассказала о своей болезни. Певица поделилась с публикой тревожными известиями. На днях 55-летняя артистка почувствовала себя плохо.

"Какая-то странная мышечная боль, а уже вечером внезапно запершило в горле, я начала покашливать... Лежала три дня. Любое движение приносило нестерпимую боль, поднялась высокая температура", - поделилась поп-звезда 90-х.

Наталья испугалась, что столкнулась с коронавирусом, однако не смогла сразу поехать в больницу и сделать тест. Она не могла даже пошевелиться. "Меня всю знобило. Я кое-как ходила в душ греться. Болело все, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Спать невозможно", - пояснила звезда.

n_vetlitskaya Наталья Ветлицкая рассказала о болезни

Певица пила очень много теплой воды и воды с содой, ела мед с куркумой и корицей. Через три дня ломота в теле прошла, но слабость и головокружение остались. Когда ей стало немного легче, она поехала в больницу и сдала тест на коронавирус.

"В больнице меня оставили на ночь. Естественно, меня изолировали. Были сделаны анализы, взяли кровь не только из вены, но и из артерии. Сделали рентген. Когда пришла врач, то заявила, что анализы у меня хорошие", - рассказала Ветлицкая.

Однако на ее уточняющий вопрос больна ли она коронавирусом, специалист не дала однозначного ответа. А в заключении написали: Возможно, коронавирус". После чего вокалистку отправили домой лечиться.

Сейчас Наталья много спит и пытается восстановить силы после болезни. Она пожелала всем беречь себя и свое здоровье.