2020-03-30T21:22:16+03:00
Звезды

"Я переболела коронавирусом": Собчак сделала признание в прямом эфире

Опасная болезнь буквально приковала к постели телеведущую
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Больше всего Собчак и Богомолов говорили о бушующей в мире пандемии коронавирусаБольше всего Собчак и Богомолов говорили о бушующей в мире пандемии коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ксения Собчак и Константин Богомолов вслед за многими артистами решили провести прямой эфир в Инстаграме. Речь должна была идти о профилактике разводов в эпоху карантина, хотя оба супруга до этого прошли через расторжение первых браков. Да и союз режиссера и телеведущей еще не прошел проверку временем, расписались они всего полгода назад.

Однако, больше всего Собчак и Богомолов говорили о бушующей в мире пандемии коронавируса.

- Я давно переболела коронавирусом, - неожиданно заявила Ксения в прямом эфире. - Поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота... Диагноз мне поставили "атипичная пневмония", прописали антибиотики. А кроме того, пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра (специалист, занимающийся диагностикой и лечением голосовых связок. - Ред,), мне адреналин капали через трубочку...

Собчак выразила уверенность, что "китайцы всех надули", и большинство из нас уже переболели коронавирусом с той лишь разницей, что он не был диагностирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без одежды и без укладки: Собчак на карантине совсем запустила себя

Телеведущая перестала следить за своим внешним видом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Шереметьево вылетающий лайнер сдул реактивной струей контейнер для багажа в другой самолет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сдал тест на коронавирус
Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг продление срока самоизоляции в Москве
За фейки об эпидемиях юрлицам будет грозить штраф в 5 миллионов рублей
В СИЗО отменены посылки для заключенных в связи с пандемией коронавируса
Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля
Генерал-полковник Степашин: Россиян могли бы привести к порядку жесткие меры, хотя я не сторонники комендантского часа
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
В Москве режим самоизоляции будет действовать до 3 апреля включительно
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что уже создан необходимый запас товаров жизненной необходимости