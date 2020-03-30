"Я переболела коронавирусом": Собчак сделала признание в прямом эфире

Ксения Собчак и Константин Богомолов вслед за многими артистами решили провести прямой эфир в Инстаграме. Речь должна была идти о профилактике разводов в эпоху карантина, хотя оба супруга до этого прошли через расторжение первых браков. Да и союз режиссера и телеведущей еще не прошел проверку временем, расписались они всего полгода назад.

Однако, больше всего Собчак и Богомолов говорили о бушующей в мире пандемии коронавируса.

- Я давно переболела коронавирусом, - неожиданно заявила Ксения в прямом эфире. - Поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота... Диагноз мне поставили "атипичная пневмония", прописали антибиотики. А кроме того, пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра (специалист, занимающийся диагностикой и лечением голосовых связок. - Ред,), мне адреналин капали через трубочку...

Собчак выразила уверенность, что "китайцы всех надули", и большинство из нас уже переболели коронавирусом с той лишь разницей, что он не был диагностирован.

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