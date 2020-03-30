В РПЦ рассказали, давила ли власть на церковь из-за открытых храмов

Патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы и помолиться дома. Почему Святейший пошел на такой шаг? Давила ли светская власть на церковь? Это «КП» спросила у главы синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Как и полагается в эпоху карантина, интервью было текстовым — через «Телеграмм»

«ХРАМЫ НЕ ЗАКРЫТЫ»

- Можно ли сказать, что храмы закрыты?

- Нет, храмы не закрыты, священники продолжают совершать богослужения.

- Говорят, что храмы оставили открытыми, чтобы церковь не потеряла деньги. Что можно на это ответить?

- На бред не отвечаю. Так и напишите.

- Можно ли назвать решение об ограничении числа прихожан компромиссном со светской властью?

- Не компромисс с властью, а забота о людях и вынужденное решение в складывающихся сложнейших условиях. Особый подвиг в особой ситуации.

- Испытывала ли церковь давления от светской власти?

- Церковные власти в большинстве регионов, включая Москву, и на общецерковном уровне находятся в конструктивном диалоге с властью.

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