А если Благодатный огонь не сойдет: придет Антихрист и наступит конец света?

Храм Гроба Господня закрыт из-за коронавируса. Ходят слухи, что верующих не пустят в Иерусалим, чтобы встречать схождения Благодатного огня. И у многих возникают вопросы: а что будет, если огонь не сойдет? Означает ли это начало конца света?

Об этом «КП» поговорила со священником Максимом Первозванским.

ВЕСТНИК КОНЦА?

- Отец Максим, если Благодатный огонь в Храме Гроба Господня не сойдет, что это будет для нас значить?

- Это не будет значить ничего. С чего мы взяли, что он вдруг не сойдет? Конечно, каждый год, когда мы ожидаем Благодатного огня, некоторые думают: интересно, сойдет или не сойдет? Ура, сошел! Конец света отменяется. Но существует множество благочестивых преданий, как наших русских, так и всевозможных греческих. Но нет никакого церковного учения о схождении Благодатного огня и связи между этим явлением и наступлением конца света. Нигде это не прописано.

У меня нет никаких оснований думать, что он в этом году не сойдет. Даже если вдруг это произойдет, я не вижу никаких оснований для того, чтобы относиться к этому как к концу света. У нас есть Апокалипсис - «Откровения Иоанна Богослова» о конце света. И там тоже ни слова нет про Благодатный огонь. Там есть множество разных признаков конца света, но Благодатный огонь там не упоминается. Я не стал бы это связывать непосредственно с концом света.

ЖДАТЬ ЛИ АНТИХРИСТА?

- Божена Рынска пишет: «Меня тут в личке поздравляют с рождением ребёнка и пишут странную вещь: храм гроба Господня будет на Пасху закрыт на карантин, а значит благодатный огонь не сойдёт на землю, а по преданию в такой год родится антихрист и будет второе пришествие Христа. Антихрист взойдет на престол в 33 года, в том же возрасте, в каком умер Иисус».

- У нас нет окончательных оснований считать, что Храм Гроба Господня будет закрыт на Пасху. Даже если он будет закрыт, это не значит, что Благодатный огонь не сойдет. Мне даже страшно представить себе, что было в головах благочестивых ромеев, когда султан Мехмед II захватил Константинополь. Каковы были их апокалиптические настроения…

Такие размышления, кем будет антихрист - это не является учением церкви. Но таких размышлений много. Например, есть тексты, утверждающие, что антихрист родится от мнимой, ложной, скверной девы. Есть размышления о том, что ему будет 33 года. Поскольку он придет вместо Христа, значит, он будет полным подобием, только наоборот, Иисуса Христа. Но это именно домыслы. Я слово «домыслы» употребляю не в отрицательном смысле. Это некое благочестивое размышление. Но еще раз подчеркиваю, это не мнение ни одного Вселенского Собора, ни одного из сколько-нибудь авторитетных святых отцов.

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