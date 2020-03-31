2020-03-31T09:29:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки выписали сразу 42 пациентов, переболевших коронавирусом

Число выписанных пациентов, которых успешно вылечили от COVID-2019, увеличилось до 70 человек
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число выписанных пациентов, которых успешно вылечили от COVID-2019, увеличилось до 70 человек.Общее число выписанных пациентов, которых успешно вылечили от COVID-2019, увеличилось до 70 человек.Фото: REUTERS
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В Москве за минувшие сутки число пациентов, которых вылечили от коронавируса, выросло почти втрое. По данным Оперативного штаба, по состоянию на 30 марта за время эпидемии из столичных больниц выписали 28 пациентов. Теперь - сразу 42.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, таким образом общее число выписанных пациентов, которых успешно вылечили от COVID-2019, увеличилось до 70 человек.

«Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается, - рассказала Ракова. - И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию – прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти».

По данным за 30 марта, в Москве с 4 марта (появление первого пациента) коронавирусную инфекцию диагностировали у 1226 человек. На текущий момент скончались 11 заболевших. Все - пожилые москвичи с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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