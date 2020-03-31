Количество заболевших из-за коронавируса в Москве, последние новости на 31 марта 2020: 387 новых случаев

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу опубликовал новые данные по распространению заболевания. Так, за последние сутки в столице выявили еще 387 новых пациентов с COVID-2019. (Вчера было 212 заболевших, днем ранее - 197).

Также Оперативный штаб приводит возрастной срез людей, у которых коронавирус диагностировали за эти сутки.

Около 40% из них - граждане в возрасте от 40 до 65 лет.

35% - от 18 до 40.

20% - люди старше 65 лет, которые считаются главной группой риска при заболевании.

И лишь около 5% новых пациентов - дети. Ранее специалисты уже сообщали, что у самых юных заболевших часто вообще отсутствуют симптомы COVID-2019, но при этом они являются переносчиками вируса.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны», -сообщили специалисты.

На данный момент в Москве коронавирус был выявлен у 1613 человек. 70 из них уже выписаны из больниц. С начала эпидемии в городе зафиксированы 11 смертей среди пациентов с коронавирусом. Так, только за последние сутки в столичных больницах скончались пять человек в возрасте от 75 до 86 лет.

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