2020-03-31T12:59:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших из-за коронавируса в Москве, последние новости на 31 марта 2020: 387 новых случаев

Оперативный штаб рассказал о количестве заболевших из-за коронавируса в Москве. Сообщаем последние новости на 31 марта 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Оперативный штаб рассказал о количестве заболевших из-за коронавируса в МосквеОперативный штаб рассказал о количестве заболевших из-за коронавируса в МосквеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу опубликовал новые данные по распространению заболевания. Так, за последние сутки в столице выявили еще 387 новых пациентов с COVID-2019. (Вчера было 212 заболевших, днем ранее - 197).

Также Оперативный штаб приводит возрастной срез людей, у которых коронавирус диагностировали за эти сутки.

Около 40% из них - граждане в возрасте от 40 до 65 лет.

35% - от 18 до 40.

20% - люди старше 65 лет, которые считаются главной группой риска при заболевании.

И лишь около 5% новых пациентов - дети. Ранее специалисты уже сообщали, что у самых юных заболевших часто вообще отсутствуют симптомы COVID-2019, но при этом они являются переносчиками вируса.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны», -сообщили специалисты.

На данный момент в Москве коронавирус был выявлен у 1613 человек. 70 из них уже выписаны из больниц. С начала эпидемии в городе зафиксированы 11 смертей среди пациентов с коронавирусом. Так, только за последние сутки в столичных больницах скончались пять человек в возрасте от 75 до 86 лет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Количество зараженных коронавирусом в России на 31 марта 2020 года увеличилось на 500 человек

Скончались 8 пациентов с COVID-2019 - в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях (подробности)

КСТАТИ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Испании: число жертв превысило восемь тысяч человек
Госдума изменила правила обязательного техосмотра
Российские ученые установили связь COVID-19 с лишним весом
Косачев прокомментировал закон об ответственности за нарушение карантина
Угрожает не только коронавирус: NASA собирается нанести удар по летящему к Земле астероиду
Истребитель Су-57 выполнил несколько тысяч испытательных полетов
Полиция перевела для мигрантов памятки о профилактике коронавируса
В Минздраве заявили, что Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом
Полицейские рассказали, какие схемы используют преступники, отнимая жилье
Мишустин заявил, что правительство России будет расширять перечень мер поддержки во время пандемии коронавируса
Победила коронавирус в 95 лет: Женщина рассказала, как справилась с болезнью
Вступление в силу закона о запрете продажи гаджетов без российского ПО перенесли на 2021 год
69 процентов россиян верят, что алкоголь сможет защитить от коронавируса
Заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 73 российских регионах
За сутки в России от коронавируса погибли восемь человек
Экипаж МКС могут отправить на карантин из-за обязательной изоляции для всех прибывших в Казахстан
Минюст предложил из-за коронавируса приостановить заключение и расторжение браков
Кинотеатры посчитали сборы за последние выходные марта
В Москве из-за коронавируса люди чаще обращаются к психологам и репетиторам
В Госдуме одобрили штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантина здоровыми гражданами