Хабиба обвинили в трусости: его поединок против Фергюсона почти сорван срыва

Самое ожидаемое спортивное событие карантинного 2020 года вновь в центре скандала. Хабиб Нурмагомедов заявил, что из-за закрытых границ России не может вылететь в США на бой Тони Фергюсоном. В интернете тут же началась война противников Хабиба с его болельщиками. Первые утверждают, что Нурмагомедов специально «сливается» с намеченного на 18 апреля боя, вторые требуют ответить за эти слова. И только главный босс UFC Дана Уайт пытается всех успокоить.

«Запреты на передвижение не помешают мне добраться до твоей задницы».

У этого боя официально статус «проклятый»: он срывался уже четыре раза, а теперь вмешалась эпидемия. Нью-Йорк отказался принимать поединок, резервная арена в Лас-Вегасе тоже захлопнула свои двери. И тогда Хабиб за месяц до боя сорвался из Америки и объявился в Дагестане.

А в это время поединок спасали как могли. На кону огромные деньги – вес другой спорт на карантине, и за ТВ-трансляции такого события можно снять сотни миллионов долларов. Босс UFC Дана Уайт сначала был в унынии, а потом бодро рапортовал, что нашел место для встречи. Конкретную арену он не называл, но говорил, что мероприятие будет закрытым, то есть на нем не будет зрителей – только ТВ-камеры.

Версий, где состоится бой, было множество – авианосец, лайнер, даже тюрьма Алькатрас на острове в заливе Сан-Франциско. Но дело неожиданно зашло в тупик. Нурмагомедов оказался недосягаем – он улетел в Дагестан.

Его соперник Тони Фергюсон всполошился первым. «18 апреля уже близко, а ты спрятался в России. Запреты на передвижение не помешают мне добраться до твоей задницы. Не используй это в качестве оправдания, чтобы слиться», — орал Фергюсон на весь Twitter. И получается, что первым обвинил Хабиба в трусости.

Версия Хабиба

Но действительно, почему Нурмагомедов сорвался в Дагестан, вместо того, чтобы в США в своем лагере в Сан-Хосе продолжать подготовку к бою. Нурмагомедов объяснил это во время прямого эфира в Инстаграм.

«Сейчас я нахожусь в России. И нахожусь здесь не по своей воле. Прилетел, посоветовавшись с UFC. Мне было сказано, что бой на 99 процентов состоится в Абу-Даби. И точно состоится по другую от США сторону океана. Теперь я не могу улететь на бой, но я готовлюсь», - сказал Хабиб.

Что не так в оправдании бойца

По срокам в словах Хабиба не все сходится. В Абу-Даби он полетел 19 марта, а в ОАЭ страну закрыли на два дня раньше. Кроме того, даже при закрытых границах есть варианты вылететь из России на частных самолетах. Когда речь идет о бое века, ценою в сотни миллионов долларов, эти вопросы можно решить. Но когда об этом заявил один из спортивных журналистов, в его адрес посыпались угрозы.

Бои между сторонниками и противниками Нурмагомедова

И вообще везде, где на спортивных ресурсах в интернете появилась эта новость, в комментариях возникала битва между противниками Хабиба и его болельщиками. Первые вспоминали другие недостатки Нурмагомедова – от его нежелания выходить на бои под флагом России до других конфликтов когда дагестанский боец выяснял отношения с оппонентами «в толпе» со своей свитой. Сторонники Хабиба все эти обвинения называют расизмом. Но угрозы звучат с обеих сторон.

«Бой Хабиба и Тони состоится где-то на этой гребаной планете»

Если бы не карантин, дело бы точно закончилось рукопашной. Но сейчас все ждут официального объявления UFC. Его пока нет, а глава бойцовской организации Дана Уайт носится в попытках контролировать ситуацию.

И нервы у него тоже сдают. Накануне он жестко выпалил:

«Большинство журналистов – полные отморозки Как только ты даешь им намек о своих планах, так они сразу пытаются сломать то, над чем ты работал. Послушайте вот что: бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля где-то на этой гребаной планете».

Но кажется этой планете сейчас не боя Хабиб – Тони.