Могли ли в России применить климатическое оружие, чтобы из-за снега все сидели дома

Наступило раздолье для любителей конспирологии. В Москве объявляют время самоизоляции. И тут же после теплых выходных в городе идет снег. Что это? Совпадение? Или власть применила климатическое оружие, чтобы все сидели дома?

- Циклон накрыл сейчас, по-моему, уже треть северо-западной части России, - сказал «КП» военный эксперт Владислав Шурыгин. - Если исходить из того, что мы такая страна, которая может управлять циклонами… Иметь природное, метеорологическое оружие, уметь управлять погодой – это великое дело. А если говорить серьезно, то это бред сивой кобылы. Можно разогнать и опустить облака дождливые, которые находятся на подходе к городу. Взять скорость ветра, выбрать примерный район тех облаков, которые будут накатываться на город. И, рассыпав над ними специальную взвесь хлористого серебра, вызвать осадки. Но представить себе, что мы можем закидать снегом третью часть европейской территории России, это уже просто бред. Вообще такого климатического оружия не существует.

Но почему же тогда так неожиданно выпал снег? Обратились к ведущему специалисту центра погоды ФОБОС Евгению Тишковцу.

- Во-первых, температура всего лишь на пару дней окажется на несколько градусов ниже климатической нормы. А так она уже в ближайшие дни вновь войдет в свое русло. После рекордных 17-градусных показателей это кажется какой-то аномалией, можно придумывать, это метеорологическое оружие, происки врагов, в рамках борьбы с коронавирусом, и черт знает что. Нет, конечно.

На дворе конец марта. Это вообще считается зимний месяц по климатическим канонам в России. Март – это не весна. То, что у нас было большую часть месяца, такая очень теплая и хорошая погода, это как раз и было из ряда вон выходящим. Но тоже ни к какому оружию не имело отношения. Нужно понимать, что в конце марта, по статистике, как правило, раз в два-три года бывают такие арктические вторжения, - отметил он.

Эксперт сказал, что снежный покров, который сейчас сформировался в Москве, сошел на месяц раньше всех положенных сроков.

- То, что мы сейчас наблюдаем, а это 3 сантиметра, даже это не соответствует норме высоты снежного покрова в марте. В марте средняя высота снежного покрова – 29 сантиметров. Даже в первой декаде апреля это 2 сантиметра. По сути, мы сейчас на показателях начала апреля. Так бывает. Потерпеть до выходных, уже ближе к выходным потоки развернутся с северных на западные. Пойдет Атлантика. Осадки преимущественно в виде дождя. Экстремального тепла не будет, но температура вернется в положенные климатические значения. А снежный покров к следующему вторнику сойдет на нет. На седьмые сутки пойдет хорошее тепло. И там все установится на весенний позитивный лад, с солнцем, с теплом, с южным ветром, - поделился Тишковец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769841" frameborder="0"></iframe> Москвич вышел на тренировку, несмотря на метель и режим самоизоляции.Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал указ о дополнительных мерах предотвращения быстрого распространения COVID-19

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