Уборка во время коронавируса: что важно продезинфицировать дома

О чем важно помнить, находясь на домашнем режиме самоизоляции во время вспышки коронавируса SARS-CoV-2, «КП» помог разобраться Александр Доленко, врач общей практики, заведующий отделением скорой и неотложной помощи Европейского Медицинского Центра.

ПОМНИТЕ О ЗДОРОВЬЕ!

1. Соблюдайте режим труда и отдыха – это очень важно, когда работаете на удаленке, границы стираются, в результате работа грозит стать круглосуточной. Это недопустимо: из-за переутомления снижается иммунитет.

2. Спите хотя бы 7 часов в сутки.

3. Обязательно регулярно проветривайте помещения, желательно не менее 5 раз в день, обязательно - спальню перед сном.

4. Регулярно делайте влажную уборку.

Мыть пол, протирать пыль в квартире или доме нужно 2 раза в день. Никакие специальные дезинфекторы не нужны, можно использовать обычные средства, те, что вы применяете обычно.

5. Последовательность уборка такая: жилая комната – кухня – ванная - туалет. Идем по принципу «от наиболее чистого к грязному». Если вы используете многоразовые тряпки для уборки, то после того, как все убрали, их нужно постирать и высушить.

Пришли домой. Что нужно сделать?

Едва закрыли дверь и сняли верхнюю одежду, салфеткой с антисептиком, мыльным раствором или раствором хлорки обрабатываем дверные ручки входной двери, выключатель в прихожей, другие поверхности, которых вы успели коснуться.

После этого обязательно сразу помойте руки с мылом, намыливая их не менее 30 секунд, растирая мыло по ладонной, тыльным поверхностям и между пальцев. Какой-то специальной обработки одежды или обуви не требуется.

Продукты

До того, как распаковать продукты, упаковки можно промыть салфеткой, смоченной антисептиком на основе спирта или использовать водку.

Распакованные овощи надо промыть под проточной водой и обсушить.

Упаковку нужно сразу выбросить, мусорное ведро держать закрытым.

Если в вашей квартире находится человек с ослабленным здоровьем или больной, важно помнить:

- 2 раза в сутки надо протирать дезинфицирующим раствором поверхности, к которым прикасаются руками: дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и тому подобное.

- Обрабатывать руки после уборки кожным антисептиком на основе спирта.

- Стирать вещи при температуре 60 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дизенфицируем салоны и проверяем температуру: водитель такси рассказал о мерах борьбы с коронавирусом

В Москве открыли пункты дезинфекции автомобилей такси (подробности)

Заказать продукты, проверить здоровье и сделать уроки: восемь способов облегчить жизнь в самоизоляции с помощью интернета

На ресурсе все.онлайн можно найти уже более 225 услуг и сервисов (подробности)