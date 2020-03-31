2020-03-31T14:25:12+03:00
В мире

Российские туристы стали узниками в римском отеле

Еду им бросают прямо на грязный пол
Иван СЫСОЕВ
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Российские туристы, проводивший свой отдых на круизном лайнере "Коста Луминоза", сейчас содержатся в четырехзвездочном римском отеле под строгим карантиномРоссийские туристы, проводивший свой отдых на круизном лайнере "Коста Луминоза", сейчас содержатся в четырехзвездочном римском отеле под строгим карантиномФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские туристы, проводивший свой отдых на круизном лайнере "Коста Луминоза", сейчас содержатся в четырехзвездочном римском отеле под строгим карантином. Всего с корабля сняли 229 человек, после того как стало известно, что на борту находятся зараженные коронавирусом. Среди путешественников - граждане России, Украины, Бразилии, Израиля и Аргентины. Гостиница окружена полицейскими, а "отдыхающие" лишены практически любой связи с внешним миром.

Одному из российских туристов удалось связаться с итальянским изданием "Il Fatto Quotidiano" и на условиях анонимности рассказать, что происходит в отеле.

"Нас сюда привезли силой, ничего не говорят и не объясняют. Никаких тестов нам не делали, ни на корабле, ни в гостинице, - рассказывает Дмитрий (имя вымышлено), - Каждый день приезжают скорые и по 5-6 человек увозят в больницы. Нам раздали градусники, но никто не интернируется температурой. Врачебных обходов не было, мы можем только звонить на ресепшн в случае необходимости".

"В гостинице действует режим жесткого карантина. Нам запрещено выходит из номеров, в которых даже нельзя курить. - продолжает россиянин, - За нарушения нам грозят итальянским уголовным кодексом".

Бытовые условия у туристов тоже далеки от идеальных.

"Еда просто безобразная, нам оставляют пакеты прямо на грязном полу перед дверью, - жалуется Дмитрий, - Иногда вместе с едой в пакеты кладут белье и полотенца".

"Мы не знаем когда сможем вернуться домой, когда все это закончится, - вздыхает российский турист. - Мы боимся. Все, чем нам помогла круизная компания - это дала телефон службы психологической поддержки".

"Комсомолка" связалась с отелем, в котором находятся наши граждане. Там нам сообщили, что туристам оказывается вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Но дать поговорить с кем-нибудь из вынужденных постояльцев на отрез отказались.

Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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