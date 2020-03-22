2020-03-22T08:40:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Около тысячи человек останутся на карантине на круизном лайнере Costa Luminosa

Среди них 13 россиян
Ася КУЗНЕЦОВА
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Корабль Costa Luminosa прибыл в Савону 21 марта. На его борту выявлено 84 заболевших коронавирусом. Их изолировали в специальных каютах.Корабль Costa Luminosa прибыл в Савону 21 марта. На его борту выявлено 84 заболевших коронавирусом. Их изолировали в специальных каютах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Более тысячи человек на борту судна Costa Luminosa поместят на карантин, заявил глава Лигурии Джованни Тоти. Сейчас судно находится у берегов Италии, сообщает администрация области на своём официальном сайте.

На борту лайнера находится 530 пассажиров, среди которых 13 россиян, а также 800 членов экипажа.

- Все оставшиеся на борту пассажиры и члены экипажа будут находиться под контролем национальной системы здравоохранения, - также отметил Тоти.

Корабль Costa Luminosa прибыл в Савону 21 марта. На его борту выявлено 84 заболевших коронавирусом. Их изолировали в специальных каютах.

В сообщении администрации также уточняется, что 21 марта на берег сошли 110 граждан Италии, 87 граждан Швейцарии и 2 гражданина Венесуэлы, также проживающих в Швейцарии. Утром 22 марта аналогичный трансфер запланирован для ещё 55 итальянцев и для 276 жителей остальной Европы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о двух других "карантинных" лайнерах: Diamond Princess и Grand Princess.

В феврале Diamond Princess остался в японском порту Йокогамы с помещёнными на карантин 3 700 пассажирами. Коронавирус был диагностирован у 705 из них. Первым заболевшим стал 80-летний житель Гонконга, который покинул судно 25 января, после чего у него было найдено заболевание.

Также в феврале судно Grand Princess отправилось на карантин в порт Окленда в Калифорнии. На его борту находились 3533 человека - 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран, среди них четыре россиянина. Коронавирус выявили у 21 человека, среди них 19 - члены экипажа.

Восемь граждан РФ с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Казани.Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что данное медучреждение соответствует всем требованиям для того, чтобы оказать пациентам необходимое лечение в случае выявления признаков инфекции, вызванной коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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