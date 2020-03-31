2020-03-31T15:07:35+03:00
Коронавирус Covid-19

За соблюдением карантина в Москве будут следить с помощью мобильных операторов

Премьер-министр Мишустин дал поручение мэру Москвы
Семен ЕЛЕНИН
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Сотовые операторы помогут следить за соблюдением карантина.Сотовые операторы помогут следить за соблюдением карантина.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В период самоизоляции, когда горожанам запрещено без большой надобности выходить из дома, на помощь московским властям придут высокие технологии. Российский премьер Михаил Мишустин сегодня провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по коронавирусу и дал новые поручения. Некоторые персонально адресованы мэры Москвы Сергею Собянину.

«Мэру Москвы С. С. Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов Официального портала Мэра и Правительства Москвы», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Правительства России.

Кроме того, Сергею Собянину поручено продолжать передавать в рабочую группу Госсовета информацию обо всех жителях города, которые прибыли из-за границы.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», за последние сутки в Москве коронавирус выявили у 387 новых пациентов. Всего начиная с 4 марта на территории российской столицы диагноз COVID-2019 подтвердили у 1613 человек. 70 пациентов выписаны. По состоянию на 31 марта в Москве зафиксированы смерти 11 заболевших новым вирусом.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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