Уроки теперь можно брать у Яндекса

Российские школы сейчас перешли на дистанционное обучение. Процесс это непростой, и чтобы помочь педагогам в переходный период, компания Яндекс запустила собственную онлайн-школу на сайте school.yandex.ru. В ней, как и в обычной, уроки чередуются с переменами, а занятия рассчитаны на полный учебный день, начинаются в 9 утра и идут до 12 – 14 часов дня. Школа работает бесплатно и открыта для московских учеников уже с 31 марта, а с 6 апреля к ней могут присоединиться и другие регионы. Всё, что нужно для учебы – это компьютер с доступом в интернет или смартфон.

– Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома, — уверена генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. — Такую возможность обеспечивает Яндекс.Школа. Запустить проект в рекордно сжатые сроки нам удалось благодаря сотрудничеству с Центром педагогического мастерства, который обеспечил контент, а Яндекс предоставил для Школы свои образовательные сервисы и инфраструктуру. Мы не исключаем, что Школа будет востребована и после окончания карантина.

Всего в расписании Яндекс.Школы есть уроки по 15 предметам, от физики до МХК. Уже сейчас эксперты - авторы учебников и методических пособий, эксперты ЕГЭ, организаторы престижных предметных олимпиад - записали материал на ближайшие две недели – это почти 250 уроков! Каждый день специалисты готовят материалы, в среднем, для 45 занятий, а монтаж идет круглосуточно. Трансляция видеоуроков идет в Яндекс.Эфире, а в конце недели школьники смогут получить записи и повторить темы.

Занятия в Яндекс.Школе рассчитаны на учеников с 5 по 11 класс. Для ребят помладше по-прежнему работает Яндекс.Учебник на сайте education.yandex.ru, где собраны свыше 50 тысяч заданий по математике, русскому языку и окружающему миру. Все материалы соответствуют федеральным образовательным госстандартам, а педагоги могут составлять индивидуальные домашние задания для каждого ребёнка. К слову, проверяется такая домашняя работа автоматически, так что учитель может посвятить больше времени работе с классом. В составе сервиса работает и видеоплатформа, позволяющая педагогам вести уроки онлайн.

Помимо обязательной программы, школьники смогут освоить онлайн и дополнительные материалы. В рамках Яндекс.Школы и Яндекс.Репетитора учащиеся могут пройти интенсивы для подготовки к ЕГЭ, потренироваться в решении экзаменационных заданий и послушать научно-популярные лекции по разным предметам. Занятия в таком формате будут идти до конца учебного года.

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