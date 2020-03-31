Елена Степаненко сообщила о получении новой работы: «Я давно хотела что-то изменить в жизни!»

По воскресеньям с 12 апреля начинаются эфиры у Елены Степаненко. Ее авторское шоу называется лаконично: «Шоу Елены Степаненко».

66-летняя Елены Степаненко подготовилась к эфирам основательно. Сменила имидж: она ведет передачу в дорогих и стильных костюмах – в белоснежных, ярких (оранжевых и синих), платьях с модным принтом и с завышенной талией, даже мейк у артистки новый.

Новая у Степаненко не только перелача, но и внешность: она похудела со 110 до 68 кг за год, и, наверняка, прошла курс омолаживающих процедур – выглядит на 15 лет моложе теперь.

В «Шоу Елены Степаненко» обещают юмор, пародии, розыгрыши и экспромты со звездными гостямиФото: Телеканал "Россия"

После съемок Елена Степаненко рассказала: «Я давно хотела в своей жизни что-то изменить, выйти за рамки своего творческого образа, попробовать что-то новое. И это шоу как раз то, чего мне так не хватало. Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны…»

Елены Степаненко подготовилась к эфирам основательноФото: Телеканал "Россия"

В «Шоу Елены Степаненко» обещают юмор, пародии, розыгрыши и экспромты со звездными гостями. Программа отснята с гостями: Марией Ароновой, Анной Семенович, Татьяной Васильевой, Ефимом Шифриным, Николаем Цискаридзе и другими артистами. Будут беседовать, шутить, обсуждать актуальные и личные темы. Бузова обучит Степаненко инстаграм-грамотности. Студия передачи спроектирована под несколько зон: для интервью, мастерской, песен и танцев, а также зона, где будут прятать секретного гостя.

Так что, можно сказать, что Елене Григорьевне повезло: когда большинство артистов сидит без работы, она получила выгодный контракт. Еще в прошлом году Степаненко отказывалась от всех предложений, а теперь вот решилась поработать на большом экране. Первый выпуск передачи 12 апреля на телеканале «Россия».

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