Петросяну и не снилось: Елена Степанеко нашла новую работу

Развод с Евгением Петросяном нелегко дался Елене Степаненко. Артистка сильно переживала и похудела на 46 килограммов. Но сейчас ее не узнать - помолодевшая и похорошевшая звезда, кажется, справилась с всеми проблемами и совсем скоро порадует поклонников.

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу на одном из федеральных телеканалов. Елена Григорьевна уже дала согласие на участие в проекте.

"Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому ее разными способами пытались «заманить» на телеканал. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась. Премьера намечена на ближайшее время. Шоу Степаненко, понятное дело, будет юмористическим", - рассказал инсайдер изданию Собеседник.Ru.

Пока съемки проекта Степаненко держат в строжайшем секрете. Но, как стало известно, за свою работу Елена Григорьевна попросила солидный гонорар с шестью нулями. Поговаривают, что руководство федерального канала ее пожелания выполнило.

Помимо нового шоу артистка возобновила гастроли. В конце февраля звезда выступит в Подмосковье, а потом - в Москве и Санкт-Петербурге.

Меж тем, в окружении Евгения Петросяна активно следят за его бракоразводным процессом со Степаненко. Так, писатель-сатирик Георгий Териков, который дружит с Петросяном почти 50 лет, считает, что Евгений Ваганович ведет себя с бывшей женой слишком мягко.

"Я вообще считаю, что со Степаненко ему нужно быть построже. Ленка живет в квартире, где находятся все коллекции, а Петросяна туда не пускают, чтобы он не украл чего-нибудь. А она что, не может украсть? Она же там живет! Надо опечатать квартиру. Я бы на месте Петросяна такую бучу поднял! Как это так: в квартире живут посторонние люди. Он просто мягкий человек", - негодует мужчина.

При этом авторитетно заявляет - Степаненко на улице не останется. "У нее немало квартир. Четыре или пять, если не больше. Я знаю квартиру в Сочи, в которой сам был. Ее Петросян подарил Степаненко при мне. В Питере есть квартира и в Москве несколько. Но она живет там, где все богатство: книги, картины, антиквариат. Петросян же хотел, чтобы там музей был, а теперь видите, как все получается. Он не собирался ничего забирать. Для чего ему все это?", - разводит руками Териков.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. А в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.