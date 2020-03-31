Итальянский бизнесмен: «Мне крышка!»

Вчера раздался звонок, которого я и ждал, и опасался. На связи был Джанмарко, владелец небольшого мебельного магазина под Римом, у которого мне не посчастливилось заказать в январе диван. Ну как не посчастливилось. Тогда это казалось отличной "офертой" - горящим спецпредложением, мимо которого не пройти. Предоплата всего в пятьсот евро, пятьдесят процентов скидки - и через три месяца у меня отличный диван. А сразу - бутылка прекрасного вина от владельца магазина в качестве подарка.

- Иван, извини я не выполню твой заказ. Мне крышка.

- Да я уже догадался. Фабрики не работают?

- Не работают. И я уже, видимо, тоже не откроюсь. Прости, я не могу тебе сейчас вернуть задаток. Денег нет совсем.

И Джанмарко рассказал мне свою грустную историю.

- У меня кредит на развитие бизнеса. Когда началось все это с вирусом, покупателей не было совсем. А потом закрылись фабрики, у меня вообще нет дохода, ни евро. В начале марта банк автоматически снял со счета очередной платеж по кредиту. У меня осталось только пара тысяч евро, а чем я буду кормит семью еще несколько месяцев?

- Погоди, вроде бы правительство обещало помощь?

- А моему банку все равно. Они говорят, что очередной платеж был еще до введения новых норм. Вот следующие обещать перенести на несколько месяцев. Только чем я их буду платить?

- И что, с ними вообще не договориться?

- А они закрылись. Телефон никто не берет. Знаешь что они мне предложили, когда я кричал, что моим детям скоро нечего будет есть? "Возьмите еще один кредит!". Сволочи! Сейчас правительство обещало раздать таким как я по 600 евро. На пару-тройку недель хватит.

Очень неудобно было мне спрашивать про мой задаток, но я робко поинтересовался его судьбой. Джанмарко слезно просил прощения и клятвенно заверял, что если все наладится, я буду первый, кому он позвонит и вернет деньги.

Конечно, я ему не поверил. Да и пусть эти пятьсот евро станут самой моей большой потерей в этом бедламе, который творится вокруг. Вечером я открою подаренное Джанмарко вино и выпью за его здоровье. Пусть у него все будет хорошо.

СТАТИСТИКА

По данным Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, только за первое полугодие падение ВВП Италии составит 10 процентов, а безработность по итогам года превысит 11 процентов. 44 процента предприятий малого и среднего бизнеса находятся под риском банкротства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

МЕЖДУ ТЕМ

Итальянские врачи - нашим специалистам: "Без вашей помощи мы не преодолеем трагедию"

Российские медики продезинфицировали еще три дома престарелых в нескольких городах (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В разгул коронавируса просыпается мафия

Эпидемия коронавируса в Италии играет на руку мафиозным структурам. Когда карантин закончится, тысячи объектов малого и среднего бизнеса просто не смогут открыться (подробности)