Украину продали под шумок эпидемии коронавируса

В этот раз, скандалов внутри Рады и толкотни у трибуны, которыми сопровождались прошлые слушания закона, не было.

Не было и протестов под Радой и драк – Украина сидит на карантине. Поэтому «сделка века» по продаже последнего ценного имущества страны прошла гладенько. Среди темной украинской ночи. То ли для конспирации, то ли депутаты так прозаседались... Лишь интернет захлестнула волна возмущения, да Юлия Тимошенко крикнула: «Маски сброшены! Зеленский и его депутаты в интересах международных спекулянтов продали Украину!». А на прощание пообещала «бороться и дальше за сильную, европейскую и богатую страну». Вряд ли сама «женщина с косой» верит в то, что говорит...

Между тем, бюджет Украины стремительно пустеет, последний ручеек денег – переводы от «заробитчан» пресек коронавирус. Западным партнерам Украины выпал удачный шанс получить свое. Они даже не скрывали этого. Поэтому само принятие закона о продаже земли на Украине произошло при открытом и циничном давлении МВФ. Киеву, например, категорически запретили объявлять дефолт. А принятие закона о продаже земли было главным условием выделения спасительных траншей, о которых и проговорился Владимир Зеленский: 8 миллиардов долларов даст МВФ и 2 миллиарда - Всемирный банк. Итого – 10 миллиардов - истинная, рыночная цена Украины. Не богато.

СПРАВКА КП

Как в итоге будут продавать украинскую землю?

Нормы продажи земли - пока до 100 га в одни руки. С 2024 года — до 10.000 га в одни руки. Иностранцы смогут покупать землю только после референдума. Юридическим лицам, участниками которых являются граждане «государства-агрессора» (т.е. России), запрещается покупать землю.

Стоимость земли не может быть ниже «нормативной денежной оценки» — это порядка 1 -2 тысяч долларов за гектар.

Впрочем, как утверждают эксперты в самой Украине, иностранцы и олигархи давно уже владеют украинскими землями через подставных лиц. А скоро, видимо, смогут делать это уже открыто.

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