Астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать в апреле, и когда мы все вернемся к нормальной жизни

В тревожные времена спрос на прогнозы астрологов растет, а уж к словам Василисы Володиной, которая считает, что точно предсказала в России смену правительства, прислушиваются теперь особенно внимательно. На днях она дала прогноз по развитию ситуации с коронавирусом, а теперь рассказала, чего нам всем ждать в наступающем апреле.

- Этот месяц будет очень важным, - поделилась Василиса Володина. - Может,он и не повторит по своей значимости и тревожности январь, но точно продолжит в полной мере запущенные зимой мировые процессы. Апрель можно охарактеризовать фразой «финансовые новости». Самых масштабных событий ждем с 3 по 10 апреля. Другие важные даты мировых новостей – 15 апреля, 23 и 30 апреля.

По словам астролога, в 2020 году нашей жизнью управляет соединение Сатурна и Плутона, которое случается примерно раз в тридцать с лишним лет.

- Оно много говорит астрологу о завинчивании гаек со стороны государства по отношению к гражданам. Причем, в любой стране – речь не только о России, - уточняет Володина. - Плутон – это власть, сила и одновременно массовые процессы. А Сатурн – это жесткая структура, порядок. Плюс все это в строгом знаке Козерога.

Надо понимать, что соединение – это всегда начало цикла, и мы можем ожидать совершенно новых попыток государств обуздать социальные процессы. Это могут быть новые законы, набирающие обороты коллективные процессы, которые кажутся нам неподъемно тяжелыми. Любому человеку это покажется принуждением и довольно силовым управлением. Нужно помнить, что основные плоды этих событий мы увидим не сразу.

Василиса Володина уверена: звезды способствуют тому, что сверхдержавы будут расширять свое влияние и доказывать свою мощь, способность управлять жизнями огромного числа людей.

- При таком сочетании планет получается взрывоопасная смесь амбиций, управленческих претензий и государственного эгоизма. Это все про апрель, - говорит Володина. - Хорошо бы, чтоб власть имущие сдерживали свою безжалостность и не стремились наказать и проучить – так и до активизации локальных военных действий недалеко. Например, если бы власти проявили организаторский талант или достойно шли к глобальным общим целям. Давайте верить в это. Хотя такое соединение планет нечасто посещает оптимизм.

Как считает астролог, планеты в течение года покажут себя еще дважды: во второй половине июня, принеся внезапные изменения апрельского курса, и еще раз в ноябре.

- В ноябре уже можно будет утверждать, что старт новому дан, и возврата назад нет окончательно. И я имею ввиду не только государства, но и жизнь нас с вами, простых обывателей, - уверена Василиса Володина.

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По словам Володиной, этот год будет сложным из-за большого количества затмений (подробности).