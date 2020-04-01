Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат

Руководство «Спартака» распустило игроков на карантин до 4 мая. Но перед этим договорилось с футболистами, что в апреле им будет выплачено только 60 процентов от зарплаты.

Многие клубы Европы уговаривают своих игроков отказаться от части зарплат. Во время эпидемии матчи не проводятся, клубы не получают доходов, но вынуждены выплачивать игрокам гонорары по контрактам. В статье «расходы» зарплаты футболистам составляют порядка 60 процентов.

Игроки по-разному реагируют на предложения клубов урезать выплаты в период простоя. Футболисты «Барселона» с Лионелем Мессси во главе согласились на 70-процентное понижение. А в «Реале» игроки пошли только на 10-процентное сокращение.

В России «Спартак» стал первым клубом, объявившем о сокращении зарплат. Футболисты пока согласовали 40-процентное понижение контрактов только на апрель, то есть на тот месяц, когда не должны приезжать на тренировки на базу. Если команда выйдет из карантина 4 мая, то по всей видимости с мая уже будут действовать прежние условия. Но даже в том случае «Спартак» может сэкономить порядка 2 млн евро.

Пока неизвестно, когда возобновятся матчи Премьер-лиги в России. УЕФА на своем заседании дал понять, что выступает за то, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны, даже если придется проводить встречи в июле-августе. В этом случае следующий сезон пройдет по сокращенному календарю.

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