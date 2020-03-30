2020-03-30T22:40:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 30 марта 2020: скончались 4 пациента с подтвержденным COVID-19

У всех жертв коронавируса в Москве подтвердили диагноз пневмония
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Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Фото: Станислав Красильников/ТАССВсе пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В московских больницах сегодня скончались четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус. По сообщению Оперативного штаба Москвы, все четверо входили в группу риска.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус, - рассказали журналистам представители штаба. - Возраст пациентов - от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких».

Также сообщается, что у все погибших москвичей были серьезные хронические заболевания. В этом списке болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, хронический пиелонефрит (воспаление мозга, - Авт.), бронхиальная астма, ишемия мозга.

Ранее сегодня Оперативный штаб сообщал о смерти 84-летней пациентки, которая находилась на искусственной вентиляции легких. Таким образом, общее количество пациентов с коронавирусом, умерших в Москве, достигло уже 11 человек. Начиная с 4 марта в российской столице зафиксированы 1226 заболевших. По состоянию на 30 марта 28 из них уже выписаны.

Напомним, с сегодняшнего дня в Москве действует режим полной самоизоляции для людей всех возрастов. Покидать свои дома разрешено только для коротких походов в ближайший продовольственный магазин, банк или салон связи, выгула собак у дома (не дальше чем в 100 метрах) или для того, чтобы выбросить мусор. Введена социальная дистанция - люди не должны приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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