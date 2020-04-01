Карантин из-за коронавируса в Германии: границы на замке, но мигрантов по-прежнему принимаем без медконтроля и карантина

Уже вторую неделю в Германии — повсеместный карантин. Общественная жизнь сведена к абсолютному минимуму, многие фирмы отправили сотрудников по домам, закрыты все общественные заведения и магазины, кроме тех, где продаётся насущное. Собираться в группы свыше двух человек запрещено, как и посещать парки и другие места для прогулок.

Все эти запоздалые меры в теории должны остановить распространение пандемии коронавируса. Если бы не ряд исключений.

К примеру, границы Германии хоть и остаются закрытыми для перемещений граждан ЕС — но в то же время просители убежища (те самые мигранты-беженцы), как и прежде, беспрепятственно и массово прибывают. Так же, как и раньше: пешком, балканским маршрутом, и морем, потом через Италию и Альпы на север. Несмотря на закрытие границ, «конвейер беженцев» всё равно работает. Прибывают даже самолётами (таковых стало меньше, но рейсы ещё остаются). Достаточно сказать на границе: «Прошу предоставить убежище» — и тебя пускают безо всяких документов.

При этом никакого медицинского контроля или карантина прибывших нет, что ухудшает и без того непростую ситуацию с распространением пандемии.

Сдать анализ на коронавирус в Германии можно не выходя из машины.Фото: REUTERS

Это ещё не всё. Мигрантов заселяют в общежитие — но правила карантина на них часто не распространяются, и «гости» преспокойно собираются в группы на улице. В случае же попытки властей добиться выполнения предписаний — мигранты начинают вести себя агрессивно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

Так произошло в общежитии для беженцев в городке Зуль. Его попытались поставить на карантин из-за выявленного случая заражения одного из жильцов. Но другие постояльцы не согласились, начали буянить. Только с привлечением значительных сил полиции удалось подавить бунт и изолировать зачинщиков.

Другой случай — на севере Германии. Больным коронавирусом мигрантам предписали не покидать общежития. Но через некоторое время те… были сняты с рейсового автобуса. И кто знает, скольких пассажиров успели заразить.

Другой тяжёлый вопрос — оснащение больниц. Если в январе министр здравоохранения Йенс Шпан самодовольно заявлял: «Медицинские учреждения Германии в должной мере обеспечены всем необходимым и страна готова во всеоружии встретить коронавирус», — то уже в марте многие клиники начали бить тревогу из-за острой нехватки защитных и дезинфицирующих средств, а также аппаратов ИВЛ.

Во многих медучреждениях запасы остаются лишь на несколько дней, после чего они не смогут обеспечивать защиту персонала от зараженных больных. Разве только выкручиваться — например, оставлять сменные фильтры для респираторов (новых-то нет) в морозильнике, отчего вирус, предположительно, умрёт.

Жительницы Берлина во время прогулки в парке.Фото: REUTERS

Про то, что людям в аптеках невозможно купить защитные маски, и говорить не приходится. Правительство в абсолютной растерянности и явно не способно решить проблему.

В магазинах уже ощущается нехватка некоторых продуктов. Скажем, в моём районе муки нет совсем. А определенные группы товаров — молоко, туалетная бумага, подсолнечное масло — продают строго лимитированно. Вдобавок, правительство заявило, что ожидает перебоев с поставками овощей и фруктов.

Между тем уже сейчас чувствуется, что стану накрывает тяжелейший экономический кризис, который выльется в многочисленные банкротства и увольнения, массовую безработицу и значительное падение уровня жизни немцев.

Способно ли правительство Меркель адекватно реагировать на все угрозы? Пока в этом есть сомнения.

Автор — зам. главы партии «Альтернатива для Германии» по округу Кёльн.

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