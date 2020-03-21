В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия

21 Март 2020 2020-03-21T09:09:57+03:00

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В Германии зафиксирована аномальная ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Инфекционное заболевание ударило по стране "со всей силы", и число зараженных продолжает увеличиваться.

По информации университета Джона Хопкинса, на четверг, 19 марта, таких пациентов было 13 979 человек - это больше, чем в любой другой стране, кроме КНР, Италии, Ирана и Испании. При этом смертей от коронавируса в Германии зафиксировано только 42. Для сравнения в соседней Франции были инфицированы 9 058 человек, а скончались 243.

Эксперты издания Financial Times считают, что аномалия может быть связана с возрастом заболевших. В Германии он несколько меньше, чем в других странах. Кроме того, вспышка коронавируса в ФРГ находится на сравнительно ранней стадии, а власти уже провели огромное количество исследований на наличие инфекции у граждан.

По словам главы института Роберта Коха Лотара Виелера, через немецкие лаборатории каждую неделю проходят около 160 тысяч тестов. Это больше, чем в любых других странах Европы.

Сайт kp.ru писал, что на 21 марта по всему миру зарегистрировано свыше 275 тысяч случаев заражения. Более 11 тысяч пациентов с коронавирусом погибли. Вылечиться удалось 88,2 тысячи человек, и эта цифра продолжает увеличиваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU