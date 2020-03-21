2020-03-21T09:09:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия

Новое инфекционное заболевание ударило по европейской республике "со всей силы", но смертность минимальна
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в ГерманииFinancial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии зафиксирована аномальная ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Инфекционное заболевание ударило по стране "со всей силы", и число зараженных продолжает увеличиваться.

По информации университета Джона Хопкинса, на четверг, 19 марта, таких пациентов было 13 979 человек - это больше, чем в любой другой стране, кроме КНР, Италии, Ирана и Испании. При этом смертей от коронавируса в Германии зафиксировано только 42. Для сравнения в соседней Франции были инфицированы 9 058 человек, а скончались 243.

Эксперты издания Financial Times считают, что аномалия может быть связана с возрастом заболевших. В Германии он несколько меньше, чем в других странах. Кроме того, вспышка коронавируса в ФРГ находится на сравнительно ранней стадии, а власти уже провели огромное количество исследований на наличие инфекции у граждан.

По словам главы института Роберта Коха Лотара Виелера, через немецкие лаборатории каждую неделю проходят около 160 тысяч тестов. Это больше, чем в любых других странах Европы.

Сайт kp.ru писал, что на 21 марта по всему миру зарегистрировано свыше 275 тысяч случаев заражения. Более 11 тысяч пациентов с коронавирусом погибли. Вылечиться удалось 88,2 тысячи человек, и эта цифра продолжает увеличиваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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