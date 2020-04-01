Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой

Ольга Дроздова и Дмирий Певцов считаются одной и самых красивых и крепких пар отечественного кинематографа. В конце 2019 года супруги отмечали 25-летие совместной жизни. И вот теперь еще одна памятная дата. 1 апреля актриса отмечает 55-летие. В честь юбилея любимой женщины Певцов разместил в блоге ее редкие снимки.

"1 апреля родилась Ольга Дроздова, дочь, жена, мать... Актриса театра и кино, педагог, режиссер... Родилась на радость маме с папой, на радость мужу, сыну, зрителям, ученикам, всем добрым людям. Молодец!", - написал Дмитрий Певцов в своем аккаунте.

Он обнародовал белее 20 фотографий актрисы. Среди них есть и редкие кадры, на которых Ольга предстает в домашней обстановке, и фото звезды со съемок, и во время выступления в театре. И везде она такая разная, неповторимая и очень красивая.

Кстати, недавно в жизни Дроздовой произошла важная перемена. Она официально сменила фамилию. Теперь по документам Ольга значится Певцовой, хотя сниматься и выступать она продолжит под своей девичьей фамилией.

dima_pevtsov Сегодня, 1 апреля родилась Ольга Дроздова, дочь, жена, мать...

Супруги воспитывают сына Елисея, которому летом исполнится 13 лет. Мальчик уже год учится в кадетском корпусе. Актеры уверены, что сделали верный шаг, отдав ребенка на военную службу. По словам Ольги, чтобы строить дальнейшую жизнь, Елисею следует пройти некоторые испытания. К тому же, артистка надеется, что строгое воспитание поможет сыну избежать плохих компаний. "Сын должен травмироваться, он же живет", - заявила актриса.

Дроздова и Певцов никогда не скрывали, что Елисей был их желанным ребенком и стал настоящим подарком судьбы. "Мы 15 лет ждали этого ребенка. Сначала думали, что, когда захотим ребенка, тогда он и появится. А когда захотели, то не получилось. Причем были оба здоровы. Нам предлагали разные варианты. Вплоть до ЭКО. Мы думали об усыновлении", - рассказывала актриса.

После появления Елисея на свет супруги планировали родить еще ребенка. Но вместо этого в их жизни появилась взрослая приемная дочка Алена Деркач. В 2013 году Елена поступила на актерский курс к Дроздовой и Певцову. Постепенно она сблизилась с супругами. "Она просто живет с нами как приемная дочь. Неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас", - делилась Дроздова. При этом сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.

Напомним, служебный роман Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Это была любовь с первого взгляда. Через три года они поженились, а потом долго ждали рождения первенца. Елисей появился на свет 7 августа 2007 года.