Ольга Дроздова сменила фамилию

Несколько недель назад актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова появились в одном из столичных ЗАГСов. Супруги которые живут вместе почти 30 лет, не стали раскрывать причины своего появления в учреждении, решив сохранить интригу. Но это вызвало небывалый переполох среди поклонников. Кто-то подумал, что артисты решились на усыновление, кто-то заговорил о разводе. Все точки над i расставил Певцов.

Как оказалось, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова решили получить одну фамилию на двоих. Несмотря на то что они живут в официальном браке много лет, Дроздова до сих пор не стала Певцовой. Только теперь Ольга решилась взять фамилию мужа.

Когда актеры появились в ЗАГСе пару недель назад, актриса как раз подавала заявление на смену фамилии. В ближайшее время процедура должна быть завершена.

dima_pevtsov Ольга Дроздова скоро станет Певцовой

В честь такого радостного события Дмитрий выложил подборку фотографий любимой жены. Также актер поздравил ее с именинами. "Дроздова Ольга, которая скоро станет Певцовой. Сегодня у всех Ольг именины, день Ангела. Сегодня день святой равноапостольной княгини Ольги (в крещении Елены). Поздравляем всех с днем памяти святой равноапостольной княгини Ольги!", - написал Певцов.

Служебный роман у Дмитрия и Ольги начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Это была любовь с первого взгляда. Через три года они поженились, а потом долго ждали рождения первенца. Елисей появился на свет 7 августа 2007 года.

Кроме того, супруги воспитывают приемную дочку Елену Деркач. В 2013 году Елена поступила на актерский курс к Дроздовой и Певцову. Постепенно она сблизилась с супругами, которые очень мечтали о появлении в их жизни еще одного ребенка. "Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас", - рассказывала Ольга. При этом сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.