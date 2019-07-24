2019-07-24T15:04:03+03:00
Звезды

Ольга Дроздова сменила фамилию

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова раскрыли причины появления в ЗАГСе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова решили получить одну фамилию на двоихДмитрий Певцов и Ольга Дроздова решили получить одну фамилию на двоихФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Несколько недель назад актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова появились в одном из столичных ЗАГСов. Супруги которые живут вместе почти 30 лет, не стали раскрывать причины своего появления в учреждении, решив сохранить интригу. Но это вызвало небывалый переполох среди поклонников. Кто-то подумал, что артисты решились на усыновление, кто-то заговорил о разводе. Все точки над i расставил Певцов.

Как оказалось, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова решили получить одну фамилию на двоих. Несмотря на то что они живут в официальном браке много лет, Дроздова до сих пор не стала Певцовой. Только теперь Ольга решилась взять фамилию мужа.

Когда актеры появились в ЗАГСе пару недель назад, актриса как раз подавала заявление на смену фамилии. В ближайшее время процедура должна быть завершена.

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Ольга Дроздова скоро станет Певцовой
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В честь такого радостного события Дмитрий выложил подборку фотографий любимой жены. Также актер поздравил ее с именинами. "Дроздова Ольга, которая скоро станет Певцовой. Сегодня у всех Ольг именины, день Ангела. Сегодня день святой равноапостольной княгини Ольги (в крещении Елены). Поздравляем всех с днем памяти святой равноапостольной княгини Ольги!", - написал Певцов.

Служебный роман у Дмитрия и Ольги начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Это была любовь с первого взгляда. Через три года они поженились, а потом долго ждали рождения первенца. Елисей появился на свет 7 августа 2007 года.

Кроме того, супруги воспитывают приемную дочку Елену Деркач. В 2013 году Елена поступила на актерский курс к Дроздовой и Певцову. Постепенно она сблизилась с супругами, которые очень мечтали о появлении в их жизни еще одного ребенка. "Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас", - рассказывала Ольга. При этом сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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