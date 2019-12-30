Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов показали приемную дочь

Ольга Дроздова и Дмирий Певцов четверть века счастливы в браке. Супруги поженились 25 лет назад. За эти годы они пережили вместе и радости, и горести.

Дмитрий Певцов в честь юбилея семейной жизни разместил в блоге снимок, на котором позирует вместе с супругой Ольгой Дроздовой и приемной дочерью Аленой на фоне портрета Галины Волчек, которая скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Как известно, Ольга и Дмитрий много лет служат в "Современнике". Они были в числе тех, кто присутствовал на прощании и похоронах художественного руководителя театра.

"Вчера проводили Галину Борисовну... А сегодня - 25 лет нашей росписи в Мещанском ЗАГСе... Пестрая жизнь. Фото с нашей дочкой Аленушкой ", - подписал 56-лентний актер трогательный кадр.

dima_pevtsov 25 лет нашей росписи в Мещанском ЗАГСе

Стоит отметить, что к особенной дате Дроздова сменила фамилию. Вероятно, это стало с ее стороны своеобразным подарком любимому мужу. Теперь 54-летняя Ольга - Певцова.

Супруги отмечают день рождения своей семьи вместе с 12-летним Елисеем и приемной дочкой Аленой Деркач. Не так давно мальчик принял присягу в кадетском корпусе, а Алена работает с супругами в театральной студии Певцова.

Напомним, служебный роман у Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Это была любовь с первого взгляда. Через три года они поженились, а потом долго ждали рождения первенца. Елисей появился на свет 7 августа 2007 года.

- Кроме того, супруги воспитывают приемного ребенка. В 2013 году Елена поступила на актерский курс к Дроздовой и Певцову. Постепенно она сблизилась с супругами, которые очень мечтали о появлении в их жизни еще одного ребенка. "Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас, - рассказывала Ольга. При этом сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.