2019-12-30T18:50:47+03:00
Звезды

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов показали приемную дочь

Супруги празднуют серебряную свадьбу
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ольга Дроздова и Дмитрий ПевцовОльга Дроздова и Дмитрий ПевцовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Ольга Дроздова и Дмирий Певцов четверть века счастливы в браке. Супруги поженились 25 лет назад. За эти годы они пережили вместе и радости, и горести.

Дмитрий Певцов в честь юбилея семейной жизни разместил в блоге снимок, на котором позирует вместе с супругой Ольгой Дроздовой и приемной дочерью Аленой на фоне портрета Галины Волчек, которая скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Как известно, Ольга и Дмитрий много лет служат в "Современнике". Они были в числе тех, кто присутствовал на прощании и похоронах художественного руководителя театра.

"Вчера проводили Галину Борисовну... А сегодня - 25 лет нашей росписи в Мещанском ЗАГСе... Пестрая жизнь. Фото с нашей дочкой Аленушкой ", - подписал 56-лентний актер трогательный кадр.

dima_pevtsovdima_pevtsov
25 лет нашей росписи в Мещанском ЗАГСе
19367 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стоит отметить, что к особенной дате Дроздова сменила фамилию. Вероятно, это стало с ее стороны своеобразным подарком любимому мужу. Теперь 54-летняя Ольга - Певцова.

Супруги отмечают день рождения своей семьи вместе с 12-летним Елисеем и приемной дочкой Аленой Деркач. Не так давно мальчик принял присягу в кадетском корпусе, а Алена работает с супругами в театральной студии Певцова.

Напомним, служебный роман у Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Это была любовь с первого взгляда. Через три года они поженились, а потом долго ждали рождения первенца. Елисей появился на свет 7 августа 2007 года.

- Кроме того, супруги воспитывают приемного ребенка. В 2013 году Елена поступила на актерский курс к Дроздовой и Певцову. Постепенно она сблизилась с супругами, которые очень мечтали о появлении в их жизни еще одного ребенка. "Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас, - рассказывала Ольга. При этом сиротой в общем понимании слова девушка не является. У Елены есть мама, папа, бабушка, сестренка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Москва и Минск продолжат обсуждение газового вопроса по линии компаний
Сергей Бадюк из "Интернов" попал в больницу в Таиланде
Российские ученые создали препарат против хронического гепатита В
Власти Маврикия закрыли единственный в стране аэропорт
ЮНЕСКО отказалось вносить оливье и "Иронию судьбы" в список культурного наследия
На колокольне церкви в Барселоне прогремел взрыв: ранены 14 человек
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Скворцова о главном достижении 2019 года: россияне стали жить дольше
В Госдуме предложили уровнять зарплаты депутатов и обычных граждан
«Новый год встретили под свист пуль»: Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма с фронта
Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья
"Газпром" подписал соглашение по антимонопольному спору с Украиной
"Красный" январь: россиян ждет аномально теплое начало 2020 года
Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих
Швейцарская Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению
Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину
Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США
"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи
Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу