2019-10-28T01:52:25+03:00
Звезды

"Сын должен травмироваться": Дроздова приняла судьбоносное решение

Ольга Дроздова 25 лет счастлива с Дмитрием Певцовым
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Ольга ДроздоваАктриса Ольга ДроздоваФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ольга Дроздова 25 лет счастлива с Дмитрием Певцовым, в браке с которым у нее подрастает сын Елисей. Актриса родила наследника в 42 года. Мальчик стал долгожданным ребенком артистов. Однако делать из парня маменькиного сынка никто не собирается.

Ольга Дроздова любит рассказывать о муже, а вот про единственного сына Елисея обычно не распространяется. Чаще всего фото и видео с ним публикует в блоге Дмитрий Певцов. Буквально на днях стало известно, что звездные супруги решили судьбу 12-летнего наследника.

Теперь Елисей будет жить и учиться в кадетском интернате. Певцов и Дроздова уверены, что сделали верный шаг, отдав ребенка на военную службу. На днях он прошел обряд присяги.

По словам Ольги, чтобы строить дальнейшую жизнь, Елисею следует пройти некоторые испытания. К тому же, артистка надеется, что строгое воспитание поможет сыну избежать плохих компаний. "Сын должен травмироваться, он же живет", - заявила актриса в эфире программы "Ты не поверишь!".

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Дмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем
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Ольга призналась, что они с Дмитрием редко бывают дома из-за плотного рабочего графика, а Елисею нужны внимание и дисциплина. "Таких, как Певцов, нет уже, но мы выращиваем", - в один голос заявляют супруги.

Кстати, недавно Ольга отважилась на еще один судьбоносный шаг. Актриса после долгих уговоров Певцова решила взять фамилию мужа. "Я пообещала. У меня не было денег на подарок на день рождения, пришлось поменять фамилию", - с улыбкой прокомментировала решение Дроздова.

Кстати, буквально на днях актриса вспоминала о своей беременности. Звезда театра "Современник" набрала несколько десятков лишних килограммов, а после лишилась семи ролей в театре. "Я летала как воздушный шарик, мне было все равно, что поправились на 40 килограммов, я чувствовала себя хорошо и удивительно", - призналась она в эфире программы "Сегодня вечером".

Период беременности супруга Дмитрия Певцова вспоминает с радостью. Она хотела, чтобы врачи изобрели вещество, которое будет напоминать о том светлом чувстве. Ольга признается, несмотря на то, что ей сейчас 54 года, она прекрасно себя ощущает и не собирается стареть. "Помимо Галины Борисовны Волчек, молодого и красивого мужа у меня появился стимул, чтобы рядом с сыном шла не бабушка, а женщина, похожая на маму", - говорит Дроздова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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