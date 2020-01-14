Ольга Дроздова шокировала признанием про Дмитрия Певцова

Ольга Дроздова и Дмирий Певцов в конце декабря отметили 25-ю годовщину свадьбы. А совсем скоро отпразднуют 30-летие со дня знакомства. За годы совместной жизни актеры были вместе и в горе, и в радости. Более того, звездам сериала "Бандитский Петербург" советовали расстаться.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов по праву считаются одной из самых крепких пар. У них подрастает 12-летний сын Елисей. Кроме этого у супругов есть приемная дочь Алена Деркач.

Дроздова и Певцов никогда не скрывали, что Елисей был их желанным ребенком и стал настоящим подарком судьбы. "Мы 15 лет ждали этого ребенка. Сначала думали, что, когда захотим ребенка, тогда он и появится. А когда захотели, то не получилось. Причем были оба здоровы. Нам предлагали разные варианты. Вплоть до ЭКО. Мы думали об усыновлении", - рассказала 54-летняя актриса в студии программы "Судьба человека".

По мнению Ольги, такие проблемы возникли из-за того, что в молодости она сделала аборт. "Так Боженька отлучил меня от мечты стать матерью... Я до сих пор считаю, что Елисей - ангел, который временно прибыл к нам", - призналась актриса.

После чего шокировала признанием про Певцова. Дроздова сообщила, что после ряда неудачных попыток забеременеть врачи советовали ей сменить партнера. "Я в ответ говорю: «В каком кабинете у вас выдают другого партнера?»", - поведала Ольга.

Ведущий Борис Корчевников всплеснул руками и спросил, были ли актеры действительно на грани развода. "Много работали в тот период. Времени сесть и поговорить даже не было. К тому же я такой человек, что если ухожу, то уже никогда не возвращаюсь", - ответила на это артистка.

В свою очередь, 56-летний Певцов рассказал, что присутствовал на родах жены: "Это было ужасно. Кесарево сечение. Я сидел, держал ее. Это страшно... Я не мог ее отпустить".

"Если бы его не было рядом, мне было бы очень плохо... Если бы он не держал меня за руку, я бы начудила там", - подчеркнула Дроздова.

Также Ольга рассказала, почему решила взять фамилию супруга после 25 лет брака. Актриса призналась, что боялась предать память об отце. "Мой папа ушел из жизни, когда мне было 15 лет. Я почему-то думала, что таким образом я предам своего папу. Это основная причина, почему я не меняла фамилию. А потом я подумала, что это будет правильно", - заключила актриса.