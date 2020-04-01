2020-04-01T18:16:56+03:00
Звезды

"Чтобы не могла меня шантажировать": дочь Божене Рынской родила незнакомая женщина в Петрозаводске

Вдова Игоря Малашенко раскрыла подробности появления наследницы на свет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Когда у суррогатной матери начались роды, Божена Рынска была в МосквеКогда у суррогатной матери начались роды, Божена Рынска была в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Божена Рынска впервые рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь Женю от покойного мужа Игоря Малашенко. У женщины есть двое своих детей и она не знала, для кого вынашивает ребенка. Более того, сама светская обозревательница тоже была с ней не знакома.

Евгения Малашенко появилась на свет 5 марта 2020 года в Петрозаводске. Когда у суррогатной матери начались роды, Божена Рынска была в Москве.

"Полетели через Череповец. Я совсем ополоумела. В тот день я спала от силы четыре часа. Пока мы добирались, Игоревна успела родиться. Она появилась на свет раньше срока на три дня - 8 марта было бы ровно девять месяцев. Игоревна крупная, поэтому врачам пришлось делать кесарево сечение", - рассказала светская обозревательница.

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Она отметила, что не была знакома с суррогатной матерью, которая вынашивала для нее дочь. "Не собиралась знакомиться, чтобы она не могла меня потом шантажировать. Я ей заочно благодарна, потому что она родила спокойную, здоровую девочку, а это значит, что мама была спокойна на протяжении всего срока беременности", - цитирует Божену Нello!.

По словам Рынской, у женщины двое детей. "Это знакомая гинекологов, которые все это организовывали. Они за нее ручались, говорили, что у нее хорошее поведение, не пьет, не курит... Таких ответственных мам надо еще поискать. Не всем так везет с суррогатными матерями, как мне", - с гордостью поведала Божена.

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Вот это моя первая встреча с дочерью...
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Она также рассказала о том, как впервые увидела дочку: "На меня посмотрел нос. Я сказала ему: «Ну, здравствуй, доча!». Она открыла глазки, и мы стали друг друга рассматривать. Она разрешила себя погладить и поцеловать... Лежала с ней три дня в больнице. Меня учили кормить и мыть ее. Проблем с аппетитом у ребенка нет. Она вцеплялась в соску, как акуленок. Просто так и не вытащишь. Мы сразу ее прозвали «носатик» и «акуленок»".

Девочке было три дня, когда Рынска привезла наследницу Игоря Малашенко в Москву. Возвращались они из Петрозаводска на поезд. Сейчас счастливая Божена погрузилась в радости материнства. Теперь для не стоит непростая задача - обеспечить ребенку безбедное существование. "За мной ребенок, которого нужно вывести в люди", - резюмировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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