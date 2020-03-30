"Она такая же красивая, как бесплатная сумка": Божена Рынска показала первую встречу с новорожденной дочкой

Божена Рынска в первых числах марта 2020 года стала мамой маленькой Женечки от умершего мужа Игоря Малашенко. Дочку светской обозревательнице родила суррогатная мать. Одному Богу известно, с какой попытки. Но теперь это не так важно. Важно другое - вдова явила миру свой главный козырь в борьбе за имущество покойного медиаменеджера. Цена вопроса - ни много, ни мало - 3,2 миллиона долларов.

Божена Рынска не устает делиться своим счастьем с народом. Вдова Игоря Малашенко 29 марта впервые объявила о том, что у нее родилась дочь, разместив в блоге обложку модного журнала, на которой позирует с наследницей на руках. Светская обозревательница по такому случаю позвала в гости Светлану Бондарчук для первой фотосессии с младенцем. Божена дала большое и очень личное интервью из своей шикарной квартиры в Трехпрудном переулке, раскрыв все детали появления маленькой Женечки Малашенко на свет.

И уже даже успела сосвататься доченьку новорожденному сыну Евгения Петросяна. Божена обменялась любезностями с молодой женой 74-летнего сатирика Татьяной Брухуновой. Диалог дам приводим без купюр. "Примите мои самые теплые поздравления! Здоровья малышке и счастливой судьбы!", - написала 31-летняя Татьяна. Рынска тут же ответила: "И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала". На что Брухунова оставила смайл с сердечками.

А через несколько часов Рынска опубликовала серию снимков своей первой встречи с дочерью. "Рассказываю, как мне принесли ребенка. Вот это моя первая встреча с дочерью. Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку «Чингисхайм» - нос еврейский, глаза монгольские", - поделилась эмоциями вдова.

На второй день молодая мамочка заметила разительные перемены в младенце: "Девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Смотрела она сразу очень осмысленно, изучала нас. Сейчас, почти в месяц, она смотрит, как абсолютно разумное создание. И также и ведет себя. Мне сказали, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили грушу из компота. А сейчас приносят готовых человечков".

bozhenarynska Вот это моя первая встреча с дочерью...

После чего решила рассказать некоторые подробности из жизни дочки: "Каждое утро я буду сообщать вам, как мы покакали, как пропукались, сколько съели, и сколько веса набрали. Сегодня младенец не захотел гулять на балконе, ибо ветер. потребовал поменять подгузник и жрать не по расписанию, а прям вот сейчас. В доказательство твердости намерений, схватила беззубой пастью мой рукав".

Акулью хватку Женечки Малашенко оценили многочисленные поклонники Божены, а также блогеры. Так, автор паблика "Небожена" от лица Рынски написала письмо покойному мужу.

"Дорогой Игорь, вот и все. Не в том смысле, что конец (конца никакого не было), а в том, что все только начинается. Надеюсь, что из того котла с минеральной водой, в котором тебя подогревают ангелы в Раю, ты видишь, как я счастлива. У нас есть дочь! Она такая же красивая, как бесплатная сумка, только сопит...", - говорится в послании.

А авторы паблика "НеМалахов" выдали весь расклад на тему борьбы за многомиллионное наследство мужа Игоря Малашенко, который был найден мертвым 25 февраля 2019 года в Испании. Как известно, после смерти мужа Божена узнала, что не вписана в завещание. Состояние в 16 миллионов досталось бывшей жене медиаменеджера и троим взрослым детям.

"Всем понятно, зачем Рынска родила дочь с помощью замороженного эмбриона от Малашенко. Ее милая Женюля по факту рождения вступает в гонку за наследство, претендуя на 1,6 миллиона долларов (это всего 1/10, но, согласитесь, на дороге не валяются). Конечно, Рынска судится за свою долю, но, родив дочь, она удваивает сумму. На кону 3,2 миллиона баксов", - резюмируют авторы.