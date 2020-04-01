Госдума определила, кому положены кредитные каникулы

Власти не стали тянуть с воплощением в жизнь антикризисных мер, которые озвучил в своем обращении к гражданам президент страны. Госдума оперативно приняла закон, дающий частным лицам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.

На это время – длится такой «отдых» до полугода – нельзя начислять штрафы и пени, требовать досрочных выплат, забирать залог в счет уплаты долга.

Право на каникулы есть не у всех желающих, а только у тех, кто действительно пострадал из-за коронавируса. Если месячный доход человека или фирмы сократился на 30% и больше по сравнению со среднемесячным за прошлый год, он может до 30 сентября обратиться с просьбой о каникулах. Заявление рассмотрит банк, выдавший займ.

Важно, чтобы долги были набраны до вступления в силу этого закона. Что касается бизнеса, на каникулы отпустят только представителей определенных правительством отраслей, например, туристический и гостиничный бизнес.

- Кредитор вправе запросить у заемщика набор документов, подтверждающих тяжелое положение. Например, справку о доходах или выписку о регистрации в качестве безработного, - рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – Если в течение 90 дней заемщик эти бумаги не предоставит, вступит в силу действовавший до каникул договор и включатся санкции.

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