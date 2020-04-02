2020-04-02T14:49:16+03:00
Экономика

Закрытие торговых центров может лишить работы 10 млн человек

«Комсомолка» выясняла, будет ли арендная амнистия для тех, кто снимает коммерческие помещения
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Закрытый торговый центр в Екатеринбурге.Закрытый торговый центр в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже в первую неделю введения во многих регионах России режима самоизоляции многие предприниматели называют сложившуюся для них ситуацию смертным приговором. Кто-то во время вынужденного простоя раздает личные деньги на зарплаты сотрудникам, кто-то продает свои роскошные автомобили, чтобы выплатить подчиненным жалование. Многие видят единственным спасением доставку, на которую, к примеру, спешно перепрофилируются рестораны, модные торговые сети. Часть отраслей по возможности уходит на удаленную работу. Но что делать, например, гостиничному бизнесу, фитнес-клубам, химчисткам и парикмахерским?

ОТ 400 ТЫСЯЧ ДО 2 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА АРЕНДУ В МЕСЯЦ

Большинство предпринимателей арендуют помещения. И эта одна из самых серьезных статей расходов.

- Кафе или ресторан в Москве платит за аренду помещений от 400 тысяч до 2 млн рублей в месяц, - приводит пример Александр Иоффе, президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. - При хорошей посещаемости эти расходы покрываются. Но чистая прибыль у многих была очень небольшой и до печальных событий с коронавирусом. Теперь платить аренду вроде и надо, но не с чего.

По словам Иоффе, кое-где и кое-как бизнес договаривается об отсрочках, скидках, но в основном владельцы недвижимости редко идут навстречу арендаторам.

- Для оплаты аренды, выплат уволенным и временно отстраненным работникам должна быть финансовая «подушка безопасности». Но сегодня ее нет ни у кого, - вздыхает эксперт. - Это не только рестораны, но и транспорт, туризм, развлечения - практически весь бизнес. Вопрос и с производственной отраслью. Если есть какие-то заказы, которые уже оплачены, они держатся, если заказов не будет, точно также грохнутся. А бизнесов в стране несколько миллионов, каждый имеет свою специфику. Есть такие, где почти все затраты — аренда и зарплата персоналу, сегодня им совсем плохо.

Иоффе предупреждает, что обанкротится может от 50 до 65% малых предприятий.

- Если на каждом из них занято минимум три человека, мы будем иметь минимум шесть миллионов безработных, - подчеркивает он. - Но я думаю, что количество потерявших работу будет больше.

«АРЕНДНАЯ АМНИСТИЯ»

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что из-за коронавируса выручка предприятий общепита, непродовольственной торговли и сферы услуг упала на 50-80%. Это, по мнению министра, неизбежно приведет к сокращению 20% персонала и отложенному банкротству бизнеса. Письмо с предложениями мер поддержки предпринимателей глава Минпромторга направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем, в частности, предложено ввести «арендную амнистию»:

«С целью не допустить дальнейшего разрушения товаропроводящей цепочки (производство, опт, розница) и обеспечить возможность ее восстановления после кризиса, необходимо урегулировать вопросы арендных отношений. Это позволит сбалансировать интересы арендаторов, арендодателей и банков: установить «арендную амнистию» - объявленное законом прекращение взимания арендных платежей с предприятий потребительского рынка, а также связанного с ним производства, кроме продовольственного ритейла, который должен быть переведен на аренду исходя из процента от выручки», - значится в обращении к главе правительства.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ТЕРЯЮТ ПО 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В ДЕНЬ

Переговоры о скидках, отсрочке и отмене арендных платежей бизнес начал вести еще до тотального закрытия большинства заведений. Почему многие владельцы коммерческих помещений не идут навстречу?

- От 70 до 90% всех ритейлеров прекрасно понимают, что ТЦ являются заложниками ситуации, - объясняет Булат Шакиров, президент Российского совета торговых центров (РСТЦ). - ТЦ несут огромные расходы по налогу на имущество. Более того, крупные ТЦ, как правило, построены с привлечением кредитов. О скидках и отсрочке надо разговаривать не арендаторам и собственникам. Нужно садиться всей цепочкой: государство — банки — ТЦ — ритейлеры. От двух последних звеньев решения не зависят. Если наше правительство сможет принять решение не об отсрочки, а об отмене всех видов налогов, включая налог на имущество, НДС и НДФЛ на 6 месяцев, это позволит пережить это время. Кроме того, 90% ритейлеров имеют займы в банках с госучастием — в Сбербанке и ВТБ. Если кредитные обязательства также будут не отсрочены, а отменены на ближайшие полгода, это поможет отрасли пережить и восстановиться, после того, как эти внешние факторы будут исчерпаны.

Пока же по словам Шакирова, каждый торговый центр теряет от 50 до 100 миллионов рублей в день. В одной Москве около 200 ТЦ, в стране — примерно 7000. При этом в каждом минимум 2,5 тысячи рабочих мест: сотрудники центра, арендаторов, обслуживающих инженерных компаний, клининга, охраны.

- Всего в торговых центрах и обслуживающих их компаниях занято не меньше 10 млн человек, - продолжает глава РСТЦ. - Все они могут остаться без денег и без работы. Если не примут меры, начнется шквал банкротств. Ритейлеры, затем торговые центры, которые не будут обслуживать обязательства перед банками. Дальше начнут банкротиться банки.

СТАВКИ СНИЗЯТ ДО 50% И ОТПРАВЯТ НА АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ

За две недели об объявления карантина риелторы зафиксировали спрос на покупку коммерческой недвижимости.

- Люди спешили расстаться с рублями, - объясняет Александр Москатов, управляющий директор МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости. - Но к большому числу реальных сделок этот интерес так и не привел, ведь процесс оформления всех бумаг занимает гораздо дольше, чем в жилом секторе. А если кризис продолжится, цены на коммерческую недвижимость могут упасть на 15-17%.

А в это время риэлторы отмечают, что некоторые предприниматели уже съехали с арендованных помещений. Это в том числе побудит владельцев коммерческой недвижимости идти навстречу арендаторам.

- Cнижение ставок все равно последует, в некоторых случаях от 30% до 50%, но это временное снижение, — говорит Лариса Еремина, замдиректора департамента стрит-ритейла Colliers International. - Чтобы не оставаться без дохода ни той, ни другой стороне, лучше всего будет договориться о скидках. Наихудший сценарий, если все же собственники и арендаторы не пойдут на встречу друг другу и появится много вакантных помещений. Найти нового арендатора на прежних условиях будет достаточно сложно. Придет новый арендатор и будет вести переговоры с учетом новых реалий рынка, на новых, менее привлекательных условиях.

В ОЖИДАНИИ ФОРС-МАЖОРА

Аналитики международной юридической компании CMS в разговоре с «КП» предположили, что многие собственники все-таки пойдут навстречу арендаторам и предоставят отсрочку арендной платы, арендные каникулы или, в случае арендной платы в валюте, зафиксируют обменный курс. Это позволит крупнейшим игрокам остаться на рынке. Но малому и среднему бизнесу без дополнительного финансирования и других мер господдержки не выжить. Многие ждут объявления в стране режима чрезвычайно ситуации, что позволит объявить форс-мажор и на законных основаниях

Но, как говорит Булат Шакиров, понятие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрено в каждом договоре аренды в каждом конкретном случае. Без суда не обойтись.

- Чтобы проанализировать каждый случай, необходимо обращаться в Торгово-промышленную палату РФ и в суд, — говорит Шакиров. - У нас 7000 торговых центров, в каждом от 150 до 400 арендаторов. Если все они подадут иски в суды, которые сейчас перешли на специальный режим рассмотрения дел, судебная система захлебнется в количестве дел. Окончательную точку в этом вопросе суды должны поставить под руководством правительства РФ.

РЫНОК ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ МИНИМУМ ДО КОНЦА ГОДА

- Сомневаюсь, что «арендная амнистия» поможет предпринимателям остаться на их точках сбыта, - считает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями - Что будет с договорами аренды после того, как «амнистия» кончится? Рынок потребления не восстановится даже на три четверти как минимум до конца года. Арендаторы в любом случае не смогут платить те же деньги за помещения, особенно владельцы общепита. Восстановление будет долгосрочным. Нужно подобрать персонал, запустить производственный цикл, возможно, с заменой оборудования, восстановить клиентскую базу, особенно премиальным заведениям, увеличить расходы на пиар, поскольку все вокруг будут стараться как можно раньше выйти на рынок. Тоже будет происходить и в других отраслях, которые «встанут» до конца пандемии. И кто будет платить аренду за бизнес? Государство? Очень вряд ли. А если никто, то как быть торговым центрам, которые уже говорят о потерях триллионов и угрозе дефолтов? Такая же ситуация и с бизнес-центрами, в которых также трудилось огромное количество людей и чьи арендаторы из-за остановки бизнеса не смогут платить аренду в прежнем объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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