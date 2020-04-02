Число заболевших коронавирусом в Москве на 2 апреля 2020 года составило 1880

В Москве за сутки выявили еще 267 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом почти половина из них - моложе 45 лет Общее число зараженных выросло до 1880 человек.. Список скончавшихся от COVID-2019 москвичей увеличился на 5 человек. Всего в столице с начала эпидемии зафиксированы 16 летальных исходов

Однако, есть и хорошие новости: за сутки из столичных больниц выписали сразу 45 человек, успешно вылечившихся от коронавируса.

В целом по стране зафиксировано 2780 случаев COVID-19, скончались 27 человек. Ряды выздоровевших пополнили 65 россиян, общее число излечившихся от COVID-19 достигло 207.

Тем временем Мосгордума в рамках борьбы с распространением коронавируса в столице утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции. Соответствующие акты об уголовной и административной ответственности предусматривают штрафы до 2 млн рублей и лишение свободы на срок до семи лет (за преднамеренное нарушение карантина и заражение окружающих).