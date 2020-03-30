2020-03-30T15:23:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Роскачество рассказало, как убедить дедушек и бабушек соблюдать карантин

В организации советуют составить для пожилых родителей расписание наблюдений за их здоровьем
Юлия Кекова
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Пенсионеров просят быть домаПенсионеров просят быть домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты Роскачества составили специальные рекомендации о том, как правильно объяснить и убедить представителей старшего поколения соблюдать режим самоизоляции.

По данным ведомства, лучше всего больше общаться с пожилыми родителями, строить планы на день и хвалить за соблюдение карантина.

- Запаситесь терпением и ведите диалог. Делайте это планомерно и последовательно, чем чаще - тем лучше. Проговаривайте с бабушками и дедушками правила и причины карантина. Вдумчиво объясняйте происходящее, но не пугайте, выслушивайте их переживания и успокаивайте, - говорится в сообщении.

Также в Роскачестве рекомендуют строить планы вместе с пожилыми родителями, помогать им составлять план на день и обсуждать их дела, например, во время утреннего звонка.

Напомним, сайт kp.ru писал, что нужно делать, чтобы сократить риски заболевания коронавирусом. Из рекомендаций специалистов следует чаще и тщательнее мыть руки с мылом, а также максимально сократить пребывание на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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