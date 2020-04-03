Мир после пандемии: будут ли школы обеспечивать не учебниками, а компьютерами

Эпидемия агрессивного коронавируса уже принципиально изменила нашу жизнь. Но самое интересное – как нынешние перемены повлияют на наше будущее уже после того, как пандемия завершится. Потому что часть процессов в обществе, прежде развивавшиеся медленно и осторожно, поневоле получили бурный толчок. А некоторые процессы проявились вообще, на первый взгляд, неожиданно. Но и для них, оказывается были предпосылки.

В общем, мир – и в этом, думаю, нет сомнений, уже не будет прежним. С помощью известных экспертов я подготовил серию публикаций – а каким же будет мир после… Первую публикацию из этой серии – «Мир после пандемии: какие профессии выживут, а что уйдет в небытие» вы уже можете прочесть на сайте kp.ru.

Сегодня вторая серия. О том, как придется (или не придется?) меняться школе, мы беседуем с научным руководителем Института образования НИУ ВШЭ Исаком Фруминым.

Но сначала немного статистики.

СПРАВКА «КП»

По данным исследований компьютерной грамотности учителей, проведенных в 2018-2019 годах, уверенно работали в онлайн среде только 12-14 % педагогов. Лишь половина учителей соглашались с тем, что они обладают хотя бы элементарной компьютерной грамотностью. А остальные… И вот с таким «багажом» школам пришлось переходить на дистанционное обучение.

Опоздали. Наверстываем.

- Итак, школы срочно переводят удаленное обучение. Для них появилось множество форумов, мастер-классов, инструкции рассылают. Понятно, что большинство так или иначе, может быть и поневоле, освоят новые образовательные технологии. А что дальше? Ожидает ли нас новое качество школы после окончания эпидемии?

- О том, что школе нужно осваивать онлайн технологии эксперты говорили еще несколько лет назад. В докладе Центра стратегических разработок «12 решений для нового образования», а это 2018 год, было ясно написано, что альтернативы цифровизации нет. И сейчас мне очень жаль, что мы оказались недостаточно убедительны, возможно, недостаточно настойчивы. Нужно признать, что эти два года были упущены.

И когда мы смотрим сегодня на ситуацию, с которой столкнулись наши учителя и дети, то мы понимаем, что (пожалуй, кроме Москвы) не было ничего сделано всерьез, чтобы помочь школам внедрить смешанное обучение.

- То есть сочетание обучения в классе и в режиме онлайн?

- Да. Мы десятилетие оцифровывали тексты и картинки, которых и без нас было полно в интернете, и не развивали современные цифровые инструменты – с обратной связью, адаптивностью, игровой формой. Но, я надеюсь, что урок будет извлечен, и в системе образования появятся опережающие разработки, экспериментальные площадки. В этом случае в школы придут новые эффективные цифровые инструменты, которые разгрузят учителей и будут интересны ученикам.

Если говорить о новом качестве школы после эпидемии, то, надеюсь, что оно коснется не только технологий, но и содержания образования. Еще в 2017 году было поручение президента России обновлять содержание образования в соответствии с приоритетами научно-технологического прогресса. Мы сейчас провели экспресс-анализ, чтобы выяснить, а какое место занимает информация о вирусах, эпидемии в нашей школьной программе? Очень мало. Ни про модели распространения эпидемий, ни про коллективный иммунитет вы ничего не найдете в наших учебниках.

Школьное образование и технологически, и содержательно должно идти в ногу с самыми передовыми научными проблемами и разработками.

И мне очень хочется надеяться, что после того, как закончится эта история с коронавирусом (надеюсь она будет недолгой), мы не услышим призывы – давайте все будет по-прежнему, давайте вернем учебники Киселева и Перышкина. Я сам лет тридцать назад преподавал по отличному учебнику Киселева, но сегодня в школу стучится другая математика, другое знание.

Пережидают или переучиваются?

- А нет ли такого ощущения, что многие школы просто пережидают нынешнюю ситуацию и с нового учебного года вернутся к привычному ходу учебы?

- Не думаю. Я поражен тому, насколько энергично и заинтересованно школы начинают решать совершенно новые задачи. Да, они много не знают, у них нет достаточных ресурсов – ни финансовых, ни технологических. Но есть главное – заинтересованность. Думаю, что система образования не будет, как ванька-встанька, возвращаться в предыдущее состояние.

- Онлайн не заменит занятия в классах?

- Не думаю, что школы погрузятся только в онлайн. Для обучения важен опыт прямого взаимодействия детей друг с другом, детей и взрослых. Он несравненно богаче, чем взаимодействие в цифровой среде.

Да, цифровая среда может оказаться более эффективной, например, для достижения прямых учебных результатов. Но в ней нет массы очень важных мелких, как бы растворенных среди общения, воспитательных, обучающих взаимодействий. Поэтому, если говорить об образе школы в будущем, то это школа смешанного обучения.

В такой школе у детей возникнут важнейшие навыки самостоятельной учебной деятельности – поиска, обработки и использования знаний.

Мы часто обсуждаем некоторое снижение результатов наших школьников в международном исследовании PISA. Если посмотреть глубоко, то одной из причин является то, что наши дети не справлялись с заданиями по поиску информации в интернете. В школе смешанного обучения этот навык будет активно развиваться.

И еще – в каждой школе появится цифровая среда – зеркало учебного процесса, которое позволит детям не прерывать занятия, когда они заболели. Учителям - осуществлять связь с ребятами. У нас и в обычное время много детей болеют, объявляются локальные карантины. И мы не умели работать с ребятами в таких условиях. В лучшем случае, как и сейчас многие делают, посылали по электронной почте задания или родители приходили за заданием.

По данным исследований компьютерной грамотности учителей, проведенных в 2018-2019 годах, уверенно работали в онлайн среде только 12-14 % педагогов.Фото: Мария ЛЕНЦ

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Вместо бумажных учебников?

- Как вы оцениваете готовность нашей школы к переходу на дистанционное обучение?

- Конечно, мы не были готовы. А кто и где был готов? С подобным вызовом система образования никогда не сталкивалась.

В основном, наши школы, педагоги и родители большие молодцы. Да, раньше они не учились этим цифровым технологиям, некоторые просто от них прятались. А зачем им нужно было учиться? Что, от них это кто-то требовал? Они разве понимали, что эти технологии реально улучшают их результат и облегчает работу? Нет, конечно. А сейчас, по нашим оценкам, 50% учителей участвуют во всяких форумах, обмениваются опытом, осваивают новые инструменты. Региональным институтам развития образования нужно подхватить эту волну, заняться модерированием таких форумов, сбором и анализом лучшего опыта. Наш институт планирует создать сеть школ, которая будет заинтересована в таком обмене и в систематическом использовании полного комплекса технологий.

К сожалению, в нашей стране не создана система постоянной поддержки и обновления цифровых инструментов для школы. Видеоуроков недостаточно. Онлайн обучение - это не учебник, который ты купил и используешь пока он не истрепался.

- Значит ли это, что должна изменится сама система развития цифровых ресурсов для школ?

- Хочется верить, что в стране возникнет настоящий рынок, борьба за потребителя, за качество. В некоторых странах, с которыми мы конкурируем, уже несколько лет работает простая схема. В нормативе на одного ученика, которые школа получает из бюджета, есть деньги, которые можно потратить только на цифровые ресурсы. А на какие - решают сами учителя. Поэтому в Великобритании, например, возник рынок цифровых сервисов.

Наши цифровые компании - Яндекс, Фоксфорд, Учи.ру, Мобильная электронная школа сегодня дают скидки или бесплатно предоставляют ресурсы для школьников. Но это коммерческие компании, они должны зарабатывать, чтобы существовать, чтобы развиваться.

- По Конституции у нас школьное обучение – бесплатное. Даже при переводе на дистант школы обязаны обеспечить обучение базовым дисциплинам бесплатно!

- Конечно! Но, видимо, должна измениться система государственного обеспечения учебными материалами. От разовой закупки мы перейдем к подписке на обновляемые образовательные ресурсы. На это школам будут выделяться специальные средства. Компании будут бороться за высокую эффективность образовательного процесса, школы будут выбирать провайдера такой услуги. Если школы не смогут всерьез влиять на качество этих материалов, развития не будет.

Вот пример Российской электронной школы, которая предоставляет сервисы бесплатно. Два года она не развивалась. Это был набор видеоуроков и тестовых заданий. Сейчас РЭШ стали наполнять интерактивными занятиями. Так что и этот ресурс получил в нынешней ситуации толчок для развития.

Кто будет обеспечивать техникой?

- В общем, будущее нашей школы после всех этих дистанционных занятий выглядит довольно оптимистично…

- Возможно, я просто по натуре оптимист. Но, если говорить серьезно, то никакого цифрового будущего нет. Есть человеческая жизнь и общение, в которых мы используем новые инструменты. Ножом ведь тоже можно порезаться…

Я вижу одну серьезную проблему. Речь идет о социальном расслоении в использовании цифровых технологий.

Мы сейчас действуем так, будто у каждого ребенка есть нормальный компьютер с камерой, хороший доступ к интернету. Это совсем не так. Да, смартфоны есть почти у всех, но этого недостаточно. Весь Китай поразила история школьницы, которая пыталась покончить с собой из-за того, что низкая скорость интернета в ее бедном доме не позволила загрузить выполненное экзаменационное задание вовремя.

Нужны срочные меры, чтобы помочь таким детям и семьям. Возможно, наряду с бесплатными учебниками у нас должны появиться бесплатные компьютеры для школьников. Поэтому, если говорить о будущем после эпидемии, думаю эта печальная ситуация должна научить нас не только дальновидности, но и солидарности, взаимопомощи.

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