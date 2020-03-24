Петросян уличил Степаненко в разбазаривании их общего имущества

Елена Степаненко снова в деле: юмористка получила работу на телеканале «Россия 1». Ее новое шоу с рабочим названием «Еще не вечер» (отсыл к тому, что счастье возможно в любом возрасте и после развода) еще не встало в телесетку, а о нем уже гудит весь Инстаграм. Дело в том, что первая гостья проекта, поющая ведущая Ольга Бузова разместила в соцсетях совместное фото с Еленой Григорьевной, пообещав вскоре удивить телезрителей. А они взяли да и удивились сразу: как, мол, моложаво выглядит 66-летняя Степаненко! То ли косметологи постарались, то ли старик-фотошоп, то ли и правда, развод животворящий так красит женщин…

Увидел это фото и Евгений Ваганович. Но гораздо больше новой внешности экс-супруги его привлекла небольшая статуэтка на заднем плане, случайно попавшая в кадр.

В фигурке на заднем плане Петросян разглядел свою любимую статуэтку.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Этого козлика работы знаменитого израильского мастера Евгений Ваганович лично покупал на фабрике в городе Яффа. Стоит он 2500 долларов (по нынешнему курсу – почти 200 тысяч рублей. – Ред.), - рассказал kp.ru адвокат Петросяна Сергей Жорин. – Между тем, вот уже несколько месяцев идет оценка совместно нажитого имущества Евгения Вагановича и Степаненко – экспертам предстоит описать и оценить больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили, а также 5000 предметов искусства и редких уникальных вещей. В их число входит и данная статуэтка.

Фигурка козла стояла в квартире юмориста в Зачатьевском переулке, которую после развода заняла экс-супруга. Самого Евгения Вагановича, которому периодически требуются оставшиеся в апартаментах документы или личные вещи, Степаненко пускает туда с боями.

- Она каждый раз чуть ли не обыскивает его на выходе, а сама, получается, втайне выносит из дома дорогие раритетные вещи, - отмечает адвокат. – Оценка имущества еще не окончена, и Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена его попросту разбазарит. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко ее Бузовой подарила? И на месте ли все остальные вещи?

Напомним, раздел имущества юмориста тянется уже больше полутора лет. При этом Елена Степаненко хочет получить около 80% всего нажитого в браке имущества, а не стандартные 50/50. По предварительной оценке, за три десятка лет вместе артисты нажили состояние в 1,5 – 1,7 миллиарда рублей.

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