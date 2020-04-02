Закрытие торговых центров может лишить работы 10 миллионов человек
Из-за распространения коронавируса Владимир Путин объявил апрель 2020 года нерабочим месяцем. При этом президент заявил, что заработная плата у отдыхающих работников должна быть сохранена.
По словам главы Российского союза торговых центров Булата Шакирова, у многих бизнесменов ситуация сейчас близка к катастрофической.
- Мы все надеялись, что карантин закончится в конце этой недели, - говорит Шакиров. - Но он будет продолжаться до конца месяца. В то время, как в Турции президент отменил все виды налогов и все виды кредитов до конца года, наше правительство по-прежнему не предпринимает никаких мер. Большинство сотрудников торговой отрасли, а это 10 миллионов человек, останутся без работы в течение ближайших двух недель. Власти думают, что все они будут спокойно сидеть дома и ждать у моря погоды?
Задачу сохранить зарплату и рабочие места представитель торговых центров назвал невозможной.
- Думаю, что бизнес последние крохи денег потратит в течение этой недели или двух. И на этом все. Начнутся банкротства предприятий и увольнения людей, - закончил Шакиров.
Глава РСТЦ заявлял, что в России насчитывается около 7000 торговых центров, в каждом из которых от 150 до 400 арендаторов. Начиная с 28 марта, большинство ТЦ в стране закрыто.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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