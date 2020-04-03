Коронавирус в России, последние новости на 3 апреля 2020 года: нерабочие дни продлены до конца месяца
Президент РФ Владимир Путин второй раз обратился к нации в связи с текущей ситуацией с коронавирусом. Фактически глава государства заявил о продлении текущих мер борьбы с распространением инфекции:
- Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для многих регионов, продлеваются до 30 апреля включительно. По мнению вирусологов, отметил глава государства, пик эпидемии еще не пройден.
- Уровень ограничений в отдельных регионах будет устанавливаться местными властями, исходя из текущей обстановки. Особое внимание президент просил уделить вопросам защиты от болезни людей старшего возраста, отметив, что пока это в целом удается. Тем не менее, никаких иллюзий относительно "возрастных пристрастий" коронавируса не остается - COVID-19 может быть в равной степени опасен и для молодых людей, и для детей.
Так, в Москве жертвой заболевания стал 39-летний житель столицы с подтвержденным анализом на коронавирус. Инфекция вызвала двустороннюю пневмонию и ряд тяжелых осложнений.
Кроме того, коронавирус диагностирован у беременной петербурженки. В родильном доме, где госпитализирована женщина, введены жесткие ограничения для нераспространения вируса.
В России открыта круглосуточная горячая линия для помощи онкобольным во время эпидемии коронавируса. 30 специалистов Московского онкологического института имени П.А. Герцена в режиме реального времени отвечают на все вопросы, связанные с диагностикой и лечением злокачественных заболеваний в период эпидемии коронавируса. Номер для звонков: 8 800 444 31 02.
Путин продлил выходные в России до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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