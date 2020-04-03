2020-04-03T00:55:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 3 апреля 2020 года: нерабочие дни продлены до конца месяца

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 3 апреля 2020 года
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Коронавирус в России, последние новости на 3 апреля 2020 года: нерабочие дни продлены до конца месяцаКоронавирус в России, последние новости на 3 апреля 2020 года: нерабочие дни продлены до конца месяцаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Президент РФ Владимир Путин второй раз обратился к нации в связи с текущей ситуацией с коронавирусом. Фактически глава государства заявил о продлении текущих мер борьбы с распространением инфекции:

- Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для многих регионов, продлеваются до 30 апреля включительно. По мнению вирусологов, отметил глава государства, пик эпидемии еще не пройден.

- Уровень ограничений в отдельных регионах будет устанавливаться местными властями, исходя из текущей обстановки. Особое внимание президент просил уделить вопросам защиты от болезни людей старшего возраста, отметив, что пока это в целом удается. Тем не менее, никаких иллюзий относительно "возрастных пристрастий" коронавируса не остается - COVID-19 может быть в равной степени опасен и для молодых людей, и для детей.

Так, в Москве жертвой заболевания стал 39-летний житель столицы с подтвержденным анализом на коронавирус. Инфекция вызвала двустороннюю пневмонию и ряд тяжелых осложнений.

Кроме того, коронавирус диагностирован у беременной петербурженки. В родильном доме, где госпитализирована женщина, введены жесткие ограничения для нераспространения вируса.

В России открыта круглосуточная горячая линия для помощи онкобольным во время эпидемии коронавируса. 30 специалистов Московского онкологического института имени П.А. Герцена в режиме реального времени отвечают на все вопросы, связанные с диагностикой и лечением злокачественных заболеваний в период эпидемии коронавируса. Номер для звонков: 8 800 444 31 02.

Путин продлил выходные в России до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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