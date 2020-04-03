"Любовь дала силы в самые темные моменты": семья выступила с обращением в день рождения Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, за здоровье которой переживают тысячи поклонников, 3 апреля отмечает свой день рождения. Конечно, о празднике говорить не приходится: актриса проходит реабилитацию в больничных стенах, но она и ее семья не теряют веры в чудо.

На странице в Инстаграме "Поддержка Анастасии Заворотнюк", которую ведет дочь актрисы Анна и которая не обновлялась с Нового года, появилось обращение к поклонникам, врачам и всем неравнодушным, кто молится за "прекрасную няню" и желает ей скорейшего выздоровления.

podderzhka_azavorotnyuk Cемья поздравила с днем рождения Анастасию Заворотнюк

- Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем - наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть, - отмечается в сообщении. - Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами.

Семья актрисы верит не только в традиционную медицину, но и в огромную силу коллективной молитвы, которая совершается каждый день.

- Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники - и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара, - рассказала дочь Анастасии. - Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям. Все вы - те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится!

В день рождения Анастасии с ней, как и все остальные дни напролет, находится любимый муж - фигурист Петр Чернышев. Он поселился в подмосковной больнице, чтобы круглосуточно ухаживать за любимой.

- Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути - их общая. Вдвоем - проще, вдвоем - вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению, - поделилась Анна Заворотнюк.

Между тем, накануне дня рождении актрисы произошло еще одно примечательное событие: после нескольких лет тишины в соцсети вернулся ее 19-летний сын Майкл, об отсутствии которого рядом с больной матерью поклонники всерьез переживали. Кроме того, 24-летняя Анна Заворотнюк, у которой в Инстаграме почти 100 тысяч подписчиков, начала зарабатывать на рекламе в соцсетях. Это вклад девушки в семейный бюджет, который сильно истощен многомиллионными тратами на лечение. Тем более, единственный кормилец в семье Петр Чернышев временно без работы: ледовые шоу с его участием запланированы лишь на конец года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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