2020-04-02T14:36:30+03:00
Звезды

Сын Анастасии Заворотнюк вышел к людям после долгого молчания

Поклонники "прекрасной няни" переживали, что 19-летний Майкл прервал общение с больной матерью [фото]
Елена ПЕТРОВА
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Актриса Анастасия ЗаворотнюкАктриса Анастасия ЗаворотнюкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вот уже целый год вся семья поддерживает "прекрасную няню" Анастасию Заворотнюк, которая мужественно борется с онкологическим заболеванием. Муж Петр Чернышев, мама Валентина Борисовна, 24-летняя дочь Анна - все близкие по очереди дежурят у постели больной Анастасии, читают стихи, дарят тепло и надежду. Семья уверена, что вера и молитвы наконец сотворят чудо, и их любимая Настя снова вернется домой, принеся с собой счастье и радость.

Однако, одного члена семьи - сына Майкла - ни в поселке Крекшино, ни в подмосковной больнице, где лежит Заворотнюк, никто не видел. И даже в соцсетях 19-летний парень давно не появлялся. Говорили, Майкл учится за границей, и не может часто бывать в России. Поклонники переживали, что сын оставил мать в такой тяжелый момент. Ходили даже слухи, что они поругались.

К счастью, все это оказалось неправдой. Как выяснилось, Майкл находится дома в Подмосковье вместе со всей семьей. Фото повзрослевшего брата, которого в Сети сразу нарекли красавцем, опубликовала Анна Заворотнюк.

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Сын Анастасии Заворотнюк вышел в соцсети после долгого молчания
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- Самое дорогое богатство - это очень тесные, настоящие родственные связи. Когда есть человек очень близкий тебе по духу, по крови. И несмотря на то, что Майк мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору, - рассказала девушка подписчикам. - В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков, конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал: «Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!». Это воспоминание для меня бесценно и очень дорого. Я была не права, могла его обижать, поскольку я была старшая и вредная сестра, но вместе с тем, я с такой теплотой и с такой любовью вспоминаю его маленького. Самое важное и самое главное, чтобы это отношение его ко мне прошло через всю мою жизнь.

Как отметила Заворотнюк-младшая, рядом с мужским плечом брата она ощущает себя маленькой девочкой:

- Майкуша очень интересная личность, я горжусь тем, что он мой брат. У него очень философский склад ума, даже когда он был маленький, мы всегда ему пророчили «ну ты точно будешь либо философ, либо психолог». Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно. Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения.

Напомним, сама Аня вернулась в Инстаграм после долгого отсутствия всего два месяца назад. Сначала девушка робко делилась с подписчиками кадрами путешествия по Италии, а теперь публикации появляются уже ежедневно. И к радости поклонников, дочь актрисы сообщает хорошие новости о ее здоровье.

- У нас все хорошо, мы много молимся и идём на поправку. Я уверена, мы победим, - делится в соцсетях Заворотнюк-младшая.

Между тем, внимательные интернет-пользователи не могли не отметить изменения на страничке Анны. С тех пор, как девушка вышла из тени, аудитория ее Инстаграма выросла почти на 15 тысяч подписчиков - с 85 до 99,2 тысяч человек, а кроме того, появились контакты менеджера и даже первые рекламные публикации. Расценки на рекламу у Заворотнюк-младшей пока довольно скромные.

- 50 тысяч за публикацию в ленте и 15 тысяч - за сторис (временные публикации, которые исчезают через 24 часа. - Ред.), - озвучил kp.ru менеджер Анны.

Скорее всего, дочь "прекрасной няни" решила зарабатывать в Сети, чтобы хоть как-то помочь семье. Единственный кормилец - третий муж актрисы, фигурист Петр Чернышев пока находится в простое: его ледовые шоу запланированы на декабрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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